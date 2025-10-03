#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλία: «Ναι» σε υπό όρους αναγνώριση κράτους Παλαιστίνης, λέει το κοινοβούλιο

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η χώρα συγκλονίζεται από διαδηλώσεις που διενεργούνται ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τα μέλη του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, μεταδίδει το Bloomberg.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 16:30

Το ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για υπό όρους αναγνώριση ενός κράτους Παλαιστίνης, καθώς ολόκληρη η χώρα συγκλονίζεται από διαδηλώσεις που διενεργούνται ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τα μέλη του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ιταλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, αν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους και δεχθεί να μην συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της περιοχής στο μέλλον. Οι όροι αυτοί συμπεριλαμβάνονται και στο σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τραμπ για τον θύλακα, στο οποίο η Χαμάς δήλωσε ότι θα απαντήσει «πολύ σύντομα».

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πιέσεις που της ασκούν ακτιβιστές στο εσωτερικό, χωρίς ωστόσο να αποκλίνει από την υποστήριξη της κυβέρνησής της προς το Ισραήλ. Άλλωστε πλέον το 88% των Ιταλών τίθενται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Izi, όταν έναν χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2024, το ποσοστό αυτό άγγιζε μόλις το 54%, σε έρευνα της Ipsos. 

Νωρίτερα, μια σειρά κρατών, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, και η Πορτογαλία, αναγνώρισαν κράτος Παλαιστίνης, με τον αριθμό των χωρών που έχουν προχωρήσει στην ενέργεια αυτή να ξεπερνά τα 150. Στον αντίποδα, στη μειοψηφία που δεν αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος εντάσσονται οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Αξίζει να αναφερθεί, αφού το Παρίσι ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, είχε δηλώσει αυτό «δεν λύνει το πρόβλημα», στην περιοχή. Ωστόσο πρόσθεσε ότι κατανοούσε πως η απόφαση της Γαλλίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χρήσιμο μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στον θύλακα.

