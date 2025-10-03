#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΗΕ: «Φάρσα» οι ισραηλινές ζώνες ασφαλείας στη νότια Γάζα

«Βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (...) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών επιδρομών», κατήγγειλε εκπρόσωπος της Unicef.,

ΟΗΕ: «Φάρσα» οι ισραηλινές ζώνες ασφαλείας στη νότια Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 13:20

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και χαρακτηρίζει «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef απευθυνόμενος από την Γάζα σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (...) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διεθνής στολίσκος-Γάζα: Χειροπέδες σε πάνω από 20 δημοσιογράφους

Ακινητοποιήθηκε και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου

Αϊτή: Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βιαιότητες από το 2022

Η Χαμάς έτοιμη να απαντήσει θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο