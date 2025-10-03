#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Από την αστυνομία σκοτώθηκε το ένα θύμα της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Η αστυνομία του Μάντσεστερ παραδέχτηκε ότι δύο από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή τραυματίστηκαν από δικά της πυρά, με το ένα να καταλήγει. Πιστεύεται ότι ο ύποπτος δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο.

3 Οκτωβρίου 2025

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της πυροβόλησαν δύο από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή της πόλης την Πέμπτη, εκ των οποίων το ένα πέθανε.

«Ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους φαίνεται να υπέστη τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό», δήλωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

«Προς το παρόν πιστεύεται ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί που έπεσαν ήταν από εξουσιοδοτημένους αστυνομικούς της GMP», πρόσθεσε.

«Επίσης, μας ενημέρωσαν οι γιατροί ότι ένα από τα τρία θύματα που νοσηλεύονται επί του παρόντος στο νοσοκομείο έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι απειλητικό για τη ζωή του».

Στη δήλωση πρόσθεσε: «Πιστεύεται ότι και τα δύο θύματα βρισκόταν κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί ενήργησαν γενναία για να εμποδίσουν τον εισβολέα να εισέλθει».

«Συνεπώς», ανέφερε η GMP, «με την επιφύλαξη περαιτέρω εγκληματολογικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αξιωματικοί για να τερματίσουν αυτή την άγρια επίθεση».

Η δήλωση του αρχηγού της GMP, Sir Stephen Watson, έρχεται καθώς οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον Αλ Σάμι, 35 ετών, Βρετανό πολίτη συριακής καταγωγής, ο οποίος κατονομάστηκε την Πέμπτη το βράδυ.

Συνολικά, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων ήταν ο επιτιθέμενος. Την Παρασκευή το πρωί, η αστυνομία ανακοίνωσε τους δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους ως Adrian Daulby, 53 ετών, και Melvin Cravitz, 66 ετών.

