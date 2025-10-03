Μπέζος: «Καλή φούσκα» το επενδυτικό ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, υποστήριξε ότι η τεράστια αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί ένα «καλό» είδος φούσκας, το οποίο αποφέρει διαρκή οφέλη για την κοινωνία, ακόμη και αν οι τιμές των μετοχών καταρρεύσουν τόσο δραματικά όσο κατέρρευσαν εκείνες της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου του πριν από 25 χρόνια.

«Αυτό μοιάζει περισσότερο με μια βιομηχανική φούσκα σε αντιδιαστολή με τις χρηματοπιστωτικές φούσκες», δήλωσε ο Μπέζος σε τεχνολογικό συνέδριο στο Τορίνο την Παρασκευή, κάνοντας παραλληλισμούς με τις επενδύσεις της εποχής του dotcom σε καλώδια οπτικών ινών που επιβίωσαν σε αντίθεση με πολλές από τις εταιρείες που τα ανέπτυξαν, καθώς και με τα «σωτήρια φάρμακα» που προέκυψαν από την άνθηση και την κατάρρευση της βιοτεχνολογίας τη δεκαετία του 1990.

«Η τραπεζική φούσκα, η κρίση στο τραπεζικό σύστημα, είναι απλώς κακές, όπως το 2008. Αυτές τις φούσκες η κοινωνία θέλει να τις αποφύγει», ανέφερε.

«Οι βιομηχανικές φούσκες δεν είναι τόσο κακές, μπορεί να είναι ακόμη και ωφέλιμες. Διότι όταν καταλαγιάσει η σκόνη και διαπιστωθεί ποιοι είναι οι νικητές — η κοινωνία επωφελείται από αυτές τις εφευρέσεις», συνέχισε. «Αυτό θα συμβεί και τώρα. Είναι πραγματικό. Τα οφέλη για την κοινωνία από την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τεράστια».

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, ο Μπέζος — που είναι σήμερα εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2021 — έδωσε συνέντευξη επί σκηνής στην Italian Tech Week στον Τζον Έλκαν, τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της ιταλικής δυναστείας Ανιέλλι και πρόεδρο των αυτοκινητοβιομηχανιών Stellantis και Ferrari.

Η εκτεταμένη συζήτηση περιλάμβανε και μια πρόβλεψη του Μπέζου, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας Blue Origin, ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα «τις επόμενες δεκαετίες».

«Θα ζουν κυρίως εκεί επειδή το επιθυμούν», πρόσθεσε, καθώς τα ρομπότ θα είναι πιο ικανά και οικονομικά αποδοτικά από την ανθρώπινη εργασία στο διάστημα. Τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τροφοδοτούμενα από τον ήλιο, θα κατασκευαστούν επίσης στο διάστημα, προέβλεψε.

«Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή για να είναι κανείς ενθουσιασμένος για το μέλλον», δήλωσε ο Μπέζος. «Είμαστε προικισμένοι να ζούμε σε μια περίοδο όπου συμβαίνουν πολλαπλές χρυσές εποχές».

Όταν ο Έλκαν τον ρώτησε για τις ομοιότητες μεταξύ της άνθησης των dotcom και της σημερινής έξαρσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Μπέζος θυμήθηκε την ανησυχία των εργαζομένων και την αγωνία των επενδυτών, καθώς η μετοχή της Amazon έπεσε από τα 113 δολάρια στα 6 δολάρια μέσα σε «πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» το 2000. Ωστόσο, παρά την αναστάτωση, υποστήριξε ότι η τιμή της μετοχής αποσυνδέθηκε από τα θεμελιώδη μεγέθη της επιχείρησής του, τα οποία παρέμειναν ισχυρά εκείνη την περίοδο.

«Όταν οι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά, όπως σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, κάθε πείραμα χρηματοδοτείται, κάθε εταιρεία χρηματοδοτείται», δήλωσε.

«Οι επενδυτές δυσκολεύονται, μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό, να διακρίνουν μεταξύ καλών και κακών ιδεών. Αυτό πιθανόν συμβαίνει και σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσα συμβαίνουν δεν είναι αληθινά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματική, πρόκειται να αλλάξει κάθε κλάδο».

Πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσος χρόνος θα χρειαστεί, αλλά είναι κάτι πολύ πραγματικό».

Νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, είχε προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται στην τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα αποδώσει τελικά», αν και παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ακόμη σαφές αν η τεχνολογική αγορά βρίσκεται σε φούσκα.

Όταν λήξει ο τρέχων κύκλος, «θα υπάρξει πολύ κεφάλαιο που θα έχει επενδυθεί χωρίς να αποδώσει. Δεν είναι διαφορετικά αυτήν τη φορά. Απλώς δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.

Ο Σόλομον είπε στο ακροατήριο στο Τορίνο ότι η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ενισχύει την παραγωγικότητα είναι «πολύ ενθουσιώδης εξέλιξη», προβλέποντας ότι η «οικονομία της εργασίας θα μετασχηματιστεί παγκοσμίως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, ο επικεφαλής της πιο αναγνωρισμένης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι δεν είναι «αρκετά έξυπνος για να γνωρίζει» αν ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε φούσκα.

«Αν είχαμε αυτή τη συζήτηση το 1998, θα κάνατε την ίδια ερώτηση, αλλά η [αγορά] θα συνέχιζε να λειτουργεί για άλλα τρία χρόνια», δήλωσε.

«Βρισκόμαστε στην αρχή της ταινίας και όχι στο τέλος της», πρόσθεσε. «Δεν θα με εξέπληττε αν μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες δούμε μια διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη δεδομένης της πορείας που έχουμε δει».