Η Κίνα πρότεινε επένδυση €1 τρισ. στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα χαλάρωση περιορισμών

Επενδυτικό δέλεαρ $1 Τρισ. από το Πεκίνο και πιέσεις για άρση εμπορικών περιορισμών από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Κίνα πρότεινε επένδυση €1 τρισ. στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα χαλάρωση περιορισμών

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 18:54

Η Κίνα πιέζει τη διοίκηση Τραμπ να αποσύρει τους περιορισμούς εθνικής ασφάλειας στα κινεζικά ντιλ στις ΗΠΑ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την προοπτική ενός τεράστιου επενδυτικού πακέτου.

Οι απαιτήσεις των διαπραγματευτών του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ περιλαμβάνουν επίσης τη μείωση δασμών στα εισαγόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε κινεζικά εργοστάσια θα κατασκευαστούν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν στο τραπέζι κατά τις εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, είπαν οι πηγές του Bloomberg. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για να επιτραπεί η λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ, παρά τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που διατύπωσαν αμερικανοί νομοθέτες.

Οι Κινέζοι ανέφεραν ένα ποσό 1 τρισ. δολαρίων νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με μια από τις πηγές, αλλά το ύψος της πιθανής επένδυσης που συζητείται τώρα δεν είναι σαφές.

Μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη, ο αντιπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζάμιοσον Γκρηρ, δήλωσε στο Fox Business ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν «το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ για τις κινεζικές εταιρείες». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σι κάλεσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνικά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε «οι κινεζικές επιχειρήσεις να επενδύσουν» στην Αμερική.

