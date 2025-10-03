Ερντογάν σε Τραμπ: Στηρίζουμε τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στη Γάζα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 18:58

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του -στις 25 Σεπτεμβρίου- στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό».

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

