WSJ: Διχασμένη η Χαμάς για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Δημόσια, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται σημαντικά μέρη του σχεδίου ειρήνης του Προέδρου Τραμπ. Εσωτερικά, ωστόσο, η οργάνωση παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς το πώς θα προχωρήσει, υποστηρίζει η WSJ.

Την Παρασκευή, η οργάνωση, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει ομήρους και να παραδώσει τη Γάζα — μια ιστορική δήλωση που ενισχύει την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, η Χαμάς χρησιμοποίησε προσεκτική, αμφίσημη γλώσσα, την οποία ορισμένοι παρατηρητές θεώρησαν προβληματική για την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι η Χαμάς δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τον αφοπλισμό και υπό ποιες συνθήκες θα απελευθερώσει τους ομήρους, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους χωρών που μεσολαβούν με τη Χαμάς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα αιτήματα στο σχέδιο του Τραμπ.

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και αρκετοί άλλοι ανώτεροι πολιτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν την αποδοχή της πρότασης, παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές. Όμως αυτοί οι αξιωματούχοι, που εδρεύουν εκτός Γάζας, έχουν περιορισμένη επιρροή στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης, η οποία παραμένει εντός του θύλακα.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία των Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ από το Ισραήλ, έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι είναι ανοιχτός σε συμβιβασμό. Οι μεσολαβητές είπαν ότι ο Χαντάντ είναι διατεθειμένος να παραδώσει ρουκέτες και άλλα επιθετικά όπλα στην Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Έθνη για φύλαξη, αλλά θέλει να διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό, όπως τυφέκια εφόδου, τα οποία η Χαμάς θεωρεί αμυντικά.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς εντός της Γάζας φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν τη συμμόρφωση των μαχητών με τις απαιτήσεις αφοπλισμού, εάν αποδεχθούν μια συμφωνία που θα ισοδυναμούσε με παράδοση, δήλωσαν οι μεσολαβητές. Η οργάνωση έχει στρατολογήσει πολλούς νέους άνδρες από την έναρξη του πολέμου, συχνά άτομα που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται ή τα μέλη των οικογενειών τους να σκοτώνονται. Αυτοί οι μαχητές ενδέχεται να μην είναι πρόθυμοι να καταθέσουν τα όπλα.

Τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του σχεδίου είναι οι απαιτήσεις να αφοπλιστεί η Χαμάς, να παραδώσει τον οπλισμό της και να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά — ζωντανούς και νεκρούς — μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή του σχεδίου.

Επικριτές εντός της οργάνωσης απορρίπτουν την πρόταση υποστηρίζοντας ότι δεν είναι πραγματική ειρηνευτική συμφωνία, αντανακλώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το Ισραήλ. Την Παρασκευή, η Χαμάς δήλωσε ότι επιθυμεί περισσότερες «διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση των λεπτομερειών», κάτι που φαίνεται να περιλαμβάνει και το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων.

Ο Τραμπ παρενέβη την Παρασκευή μέσω των κοινωνικών δικτύων, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως η Χαμάς «είναι έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ». Κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα» ώστε να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων. Η δήλωσή του αντικατόπτριζε τη θέση του Λευκού Οίκου ότι η Χαμάς είχε αποδεχθεί το σχέδιο.

Όμως, οι στρατιωτικοί ηγέτες της Χαμάς επέμειναν ότι οποιαδήποτε απελευθέρωση ομήρων πρέπει να συνδέεται με σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, δήλωσαν οι μεσολαβητές. Αυτό αντικατοπτρίστηκε σε επιφύλαξη που περιέλαβε η Χαμάς στην απάντησή της την Παρασκευή, στην οποία ανέφερε ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν «υπό την προϋπόθεση των αναγκαίων επιτόπιων συνθηκών».

Στην πλατφόρμα X, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός, Νότια Καρολίνα) χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς «δυστυχώς προβλέψιμη. Μια κλασική περίπτωση του “ναι, αλλά”.»

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε μια δική του επιφυλακτική απάντηση στη δήλωση της Χαμάς, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει προετοιμασίες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και θα συνεργαστεί με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου — με βάση τους όρους του Ισραήλ και του Προέδρου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν δεσμεύτηκε ρητά να σταματήσει τις επιθέσεις, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μεταβαίνει σε πιο αμυντική στάση, δηλώνοντας ότι θα προετοιμαστεί για την απελευθέρωση των ομήρων και θα αντιδρά άμεσα σε οποιαδήποτε απειλή.

Ορισμένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι η δήλωση της Χαμάς αποσκοπεί στην εξασφάλιση χρόνου ώστε η οργάνωση να επιλύσει τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής της πτέρυγας. Οι διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική έχουν ταλαιπωρήσει τη Χαμάς σε όλη τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, ο οποίος ξεκίνησε με τις αιματηρές επιθέσεις της στη νότια περιοχή του Ισραήλ και την απαγωγή περίπου 250 ομήρων πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Στο πεδίο η Χαμάς είναι εξασθενημένη αλλά εξακολουθεί να πολεμά. Η ένοπλη πτέρυγα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της και χιλιάδες έμπειρους μαχητές. Πολλοί από τους νεότερους στρατολογημένους στερούνται εκπαίδευσης, ενώ ο αυστηρός έλεγχος του Ισραήλ στη Γάζα έχει δυσχεράνει σημαντικά την ικανότητα της οργάνωσης να επικοινωνεί και να συντονίζει επιχειρήσεις.

Για να προσαρμοστεί, η Χαμάς έχει μεταβιβάσει την επιχειρησιακή διοίκηση σε μικρότερες μονάδες, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές και Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους. Οι μονάδες αυτές ενεργούν συχνά ανεξάρτητα, λαμβάνοντας μόνες τους αποφάσεις για το πότε και πώς θα επιτεθούν σε ισραηλινές δυνάμεις.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Χαμάς δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Θεωρούν ότι η διοίκηση και ο έλεγχος της οργάνωσης έχουν καταρρεύσει, με μικρές ομάδες να ενεργούν αυτόνομα μέσω ανταρτοπολέμου, χρησιμοποιώντας κυρίως εκρηκτικά, ελεύθερους σκοπευτές και αντιαρματικούς εκτοξευτές.

Ο Χαντάντ και άλλοι ανώτεροι ηγέτες ασκούν περιορισμένο έλεγχο στις μονάδες αυτές, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται από την οικονομική κρίση που έχει περιορίσει την ικανότητα της Χαμάς να καταβάλλει μισθούς. Η Wall Street Journal έχει αναφέρει ότι η έλλειψη ρευστότητας αποδυναμώνει τον έλεγχο της Χαμάς επί των μελών της βάσης.

Μερικές χιλιάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο. Οι δυνάμεις αυτές παρακολουθούν συνεχώς τα ισραηλινά στρατεύματα και αναζητούν αδυναμίες, ανέφερε ο αξιωματούχος. Πριν από δύο εβδομάδες, πρόσθεσε, μια ρουκέτα RPG σκότωσε έναν διοικητή λόχου.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε τις εναπομείνασες δυνάμεις της Χαμάς ως κυρίως νέες και άπειρες, αλλά αποφασισμένες. Περιπτώσεις παράδοσης είναι σπάνιες και συνήθως συμβαίνουν μόνο όταν οι μαχητές περικυκλώνονται, είπε.

Οι μεσολαβητές προειδοποιούν ότι, εάν οι ηγέτες της Χαμάς αποδεχθούν το σχέδιο Τραμπ, ορισμένοι μαχητές θα μπορούσαν να αποσκιρτήσουν προς άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις. Πολλοί έχουν ήδη απειλήσει ότι θα ενταχθούν σε ομάδες όπως η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ή το Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ο συντονισμός μεταξύ αυτών των ομάδων έχει σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για το κατά πόσον μια συμφωνία μόνο με τη Χαμάς θα μπορούσε να σταματήσει τις συγκρούσεις.