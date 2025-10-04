Ο φόβος των drones έκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο Μονάχου

Αργά το βράδυ, πτήσεις προς το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, αυτό του Μονάχου, εκτράπηκαν μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές για drone, οδηγώντας τις αρχές να αναστείλουν τις λειτουργίες.

Το αεροδρόμιο περιόρισε τις πτήσεις μέχρι νεωτέρας ως προληπτικό μέτρο μετά τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου μέσω email.

Πτήσεις από τα Λονδίνο Χίθροου, Λανζαρότε και Λισαβόνα εκτράπηκαν πίσω ή σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με δεδομένα από τον εντοπιστή πτήσεων FlightRadar24.

Οι λειτουργίες στο Μόναχο επανήλθαν στο φυσιολογικό στις 5 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, αφού προηγουμένως οι εξελίξεις είχαν οδηγήσει σε ακύρωση 17 αναχωρήσεων και εκτροπή 15 εισερχόμενων πτήσεων προς Στουτγκάρδη, Νυρεμβέργη, Βιέννη και Φρανκφούρτη.

Η αναστάτωση στο Μόναχο ακολουθεί πρόσφατα περιστατικά με drone σε όλη την Ευρώπη, που προκάλεσαν προσωρινά κλεισίματα και εκτεταμένες εκτροπές σε μεγάλα αεροδρόμια, όπως στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, θυμίζει το Bloomberg.