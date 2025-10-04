#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσική επίθεση με drones σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «βάρβαρη».

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 16:05

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την ενέργεια αυτή.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω του X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο εικονιζόταν ένα κατεστραμμένο και καμένο βαγόνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει».

Σύμφωνα με τον περιφεριακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο.

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από το ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

