Tσεχία: Ανετη νίκη του λαϊκιστή Μπάμπις στις εκλογές

Ο δισεκατομμυριούχος ακροδεξιός λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις και το κόμμα του ANO οδεύουν σε μια άνετη νίκη σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει την Τσεχία σε ένα ακόμη πονοκέφαλο για την ΕΕ.

Με καταμετρημένα τα ψηφοδέλτια στο 90% των εκλογικών περιφερειών, το ANO προηγείται στις τσεχικές εκλογές με 35% των ψήφων, πολύ μπροστά από την κεντροδεξιά κυβερνητική συμμαχία Spolu (Μαζί) του Πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα, που συγκεντρώνει περίπου 22%.

Με βάση την εμπειρία προηγούμενων εκλογών, η Κρατική Εκλογική Επιτροπή, η οποία συγκεντρώνει προσωρινά αποτελέσματα από περισσότερες από 14.800 εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη την Τσεχία και διεθνώς, αναμένεται να επιβεβαιώσει το τελικό αποτέλεσμα έως τη Δευτέρα. Ωστόσο, η εισαγωγή της νέας διαδικασίας επιστολικής ψήφου μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Συνολικά, συμμετέχουν 4.462 υποψήφιοι και 26 κόμματα. Η προσέλευση των ψηφοφόρων μέχρι στιγμής ανέρχεται στο 68%, το υψηλότερο ποσοστό από τις εκλογές του 1998.

Το κόμμα STAN (Δήμαρχοι και Ανεξάρτητοι), τέταρτο μέλος της τρέχουσας κυβερνητικής συμμαχίας, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10%, ακολουθούμενο από το ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (SPD) με 8% — χαμηλότερα από το 13% που έδειχναν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Το Κόμμα Πειρατών, πρώην μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας που αποχώρησε πέρυσι, συγκεντρώνει 7%.

Ο Μπάμπις πιθανότατα δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή των 200 εδρών, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση. Όλα τα κύρια κόμματα της χώρας έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τον Μπάμπις μετά τις εκλογές, αφήνοντάς τον χωρίς άλλη επιλογή από το να στραφεί στις ακροαριστερές ή ακροδεξιές δυνάμεις.

Ο Μπάμπις έχει υποσχεθεί να μειώσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και έχει επικρίνει ιδιαίτερα την πρωτοβουλία προμήθειας πυρομαχικών στη χώρα στην οποία ηγείται η Πράγα. Δεσμεύτηκε να την ακυρώσει, προτείνοντας να αναλάβει το ΝΑΤΟ το πρόγραμμα.

Οι αντίπαλοί του λένε ότι μια νίκη του Μπάμπις θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία απέναντι στις Βρυξέλλες και στη βασική ευρωπαϊκή στάση για την Ουκρανία. Η γειτονική Σλοβακία κλίνει προς τη Μόσχα, ενώ η Αυστρία έχει ασαφείς σχέσεις με τη Ρωσία και η Ουγγαρία ήταν η πιο φιλο-κρεμλινική χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Πετρ Κάνιοκ, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Masaryk στο Μπρνο, το ANO δεν είναι «ανοιχτά με το μέρος της Ρωσίας … αλλά πολύ περισσότερο κλίνει προς τη Ρωσία, πολύ λιγότερο προς την Ουκρανία».

Ο Μπάμπις αρνήθηκε ισχυρισμούς ότι το κόμμα του είναι φιλορωσικό.