Μπήκε παγκόσμιος... πάγος στην αγορά εργασίας

Οι αγορές εργασίας σε πολλές από τις κορυφαίες οικονομίες παγκοσμίως «παγώνουν», καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τους εργοδότες να αναβάλουν προσλήψεις και απολύσεις και τους εργαζόμενους να παραμένουν στις θέσεις τους.

Η απασχόληση αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,5% στις ΗΠΑ και 0,4% στις υπόλοιπες οικονομίες της G7 τους τρεις μήνες έως τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν το 2024.

Αντί να μειώνουν το προσωπικό, οι εταιρείες φαίνεται να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους τους, επιβραδύνοντας τις προσλήψεις σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να αναδιαμορφώσει τις αγορές εργασίας και ο εμπορικός πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί «ένα από τα κύρια αδύνατα σημεία στις ανεπτυγμένες οικονομίες», σύμφωνα με τον Simon MacAdam, αναπληρωτή επικεφαλής οικονομολόγο της συμβουλευτικής Capital Economics.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση των θέσεων εργασίας σχεδόν σταμάτησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να χάνει ακόμη και θέσεις τον Ιούνιο. Με εξαίρεση την Ιαπωνία, η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται στις υπόλοιπες οικονομίες της G7 για αρκετά χρόνια, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μισθωτή απασχόληση έχει μειωθεί περίπου κατά 0,5% τον τελευταίο χρόνο.

«Βρισκόμαστε σε μια οικονομία χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων», δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ο πρόεδρος της Federal Reserve, Jay Powell. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε περίοδο μεγάλων αλλαγών και οι εταιρείες θέλουν να δουν «πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό».

Παράλληλα με την αναβολή προσλήψεων και απολύσεων από τους εργοδότες, οι recruiters αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι είναι διστακτικοί στο να αλλάξουν εργασία.

Ο James Hilton, οικονομικός διευθυντής του βρετανικού ομίλου προσλήψεων Hays, δήλωσε ότι η πτώση στις κύριες αγορές του αντανακλά την προσοχή των εργοδοτών, αλλά και τις ανησυχίες των υποψηφίων ότι θα χάσουν τις υβριδικές ρυθμίσεις εργασίας που απέκτησαν κατά την ανάκαμψη μετά την Covid-19, αν αλλάξουν εργασία.

«Οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για προσλήψεις και προσφέρουν μικρότερες αυξήσεις μισθών, ενώ οι υποψήφιοι ανησυχούν για την ασφάλεια της θέσης τους, την απώλεια ευέλικτης εργασίας ή την επιμήκυνση της μετακίνησης», σημείωσε.

Μια στατική αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους που προσπαθούν να ξεκινήσουν καριέρα, αλλά παρά το «πάγωμα», δεν υπάρχουν σαφή σημάδια εκτεταμένων απωλειών θέσεων εργασίας.

Η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά στην πλειονότητα της Ευρωζώνης και έχει αυξηθεί μόνο οριακά στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Ακόμη και σε αυτές τις χώρες, ορισμένοι εργοδότες αναφέρουν επίμονες ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δυσκολεύονται να προσδιορίσουν αν οι αγορές εργασίας έχουν «παγώσει» λόγω χαμηλής ζήτησης ή λόγω αλλαγών που επηρεάζουν την προσφορά εργασίας, όπως η ηλικία και η υγεία του εργατικού δυναμικού, οι μεταβολές στη μεταναστευτική πολιτική και οι αλλαγές στις προτιμήσεις τρόπου ζωής.

Στις ΗΠΑ, οι Christopher Waller και Michelle Bowman, δύο μέλη της Fed που υποστήριξαν μειώσεις επιτοκίων νωρίτερα από άλλους, θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής επιβράδυνσης. «Με ανησυχεί ότι η αγορά εργασίας μπορεί να εισέλθει σε μια επισφαλή φάση, και υπάρχει ο κίνδυνος ένα σοκ να την ωθήσει σε μια αιφνίδια και σημαντική επιδείνωση», δήλωσε η Bowman την προηγούμενη εβδομάδα.

Στοιχεία που παρακολουθεί το LinkedIn, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο, δείχνουν μια συνεπή εικόνα χαμηλής κινητικότητας στις αγορές εργασίας πολλών προηγμένων οικονομιών. Το ποσοστό μελών που πρόσφατα πρόσθεσαν έναν νέο εργοδότη στο προφίλ τους είναι περίπου ένα πέμπτο χαμηλότερο από το προ-πανδημικό επίπεδο στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Είναι ακόμη χαμηλότερο στη Γαλλία και μειωμένο σχεδόν κατά 15% στη Γερμανία.

Ο Kory Kantenga, επικεφαλής οικονομολόγος της LinkedIn για τις Αμερικές, δήλωσε ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να υποφέρουν από «μετασεισμούς της πανδημίας», που προκάλεσαν αρχικά μια «έκρηξη προσλήψεων» και στη συνέχεια μια υποχώρηση καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια σε απάντηση του πληθωρισμού.

Ο Stefano Scarpetta, διευθυντής της διεύθυνσης απασχόλησης, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΟΟΣΑ, τόνισε ότι είναι εντυπωσιακό πως τα ποσοστά απασχόλησης παραμένουν υψηλά και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού διαδεδομένες, παρά μια μακρά περίοδο σχετικά αργής ανάπτυξης και υψηλής αβεβαιότητας.

Ένας σημαντικός λόγος για τη μειωμένη κινητικότητα των εργαζομένων είναι δημογραφικός, σύμφωνα με τον ίδιο. «Γνωρίζουμε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι είναι λιγότερο κινητικοί… είναι περισσότερο σταθεροί, λιγότερο πρόθυμοι να μετακινηθούν γεωγραφικά, και ίσως δυσκολεύονται να διαπραγματευτούν υψηλότερους μισθούς σε νέα εργασία εάν έχουν εμπειρία, αλλά όχι επίσημη εκπαίδευση», είπε.

«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες γερνούν και η κινητικότητα επηρεάζεται από τη γήρανση».