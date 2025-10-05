Η Ιαπωνία σε τροχιά για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία

Το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας επέλεξε το Σάββατο τη σκληροπυρηνική συντηρητική Σαναέ Τακάιτσι ως επικεφαλής του, θέτοντάς την σε τροχιά να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, μια κίνηση που αναμένεται να ταρακουνήσει τους επενδυτές και τους γείτονες, γράφει το Reuters.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), που κυβερνά την Ιαπωνία σχεδόν σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, εξέλεξε την Τακάιτσι, 64 ετών, για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού, το οποίο έχει εξοργιστεί από την άνοδο των τιμών και στρέφεται προς τις αντιπολιτευτικές ομάδες που υπόσχονται μέτρα τόνωσης της οικονομίας και αυστηρότερους περιορισμούς στους μετανάστες.

Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την επιλογή αντικαταστάτη του αποχωρούντος Σίγκερου Ισίμπα αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου. Η Τακάιτσι είναι φαβορί καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών.

Κόμμα σε κρίση

Η Τακάιτσι, η μόνη γυναίκα ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους του LDP, επικράτησε στον δεύτερο γύρο εναντίον του πιο μετριοπαθούς Σίντζιρο Κοϊζούμι, 44 ετών, που διεκδικούσε να γίνει ο νεότερος ηγέτης της σύγχρονης Ιαπωνίας.

Πρώην υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων με επεκτατική δημοσιονομική ατζέντα για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Τακάιτσι αναλαμβάνει το κόμμα σε κρίση. Διάφορα άλλα κόμματα, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα για τον Λαό και το αντι-μεταναστευτικό Σανσέιτο, έχουν σταδιακά προσελκύσει ψηφοφόρους, ιδίως νεότερους, μακριά από το LDP.

Το LDP και ο συνασπισμός του έχασαν τις πλειοψηφίες τους και στις δύο βουλές υπό τον Ισίμπα τον περασμένο χρόνο, προκαλώντας την παραίτησή του. «Πρόσφατα άκουσα αυστηρές φωνές από όλη τη χώρα να λένε ότι δεν ξέρουμε πλέον τι πρεσβεύει το LDP», είπε η Τακάιτσι σε ομιλία της πριν από την ψηφοφορία του δευτέρου γύρου. «Αυτό το αίσθημα επείγοντος με ώθησε. Ήθελα να μετατρέψω τις ανησυχίες των ανθρώπων για την καθημερινή τους ζωή και το μέλλον σε ελπίδα».

Η Τακάιτσι, η οποία δηλώνει ότι η ηρωίδα της είναι η Μάργκαρετ Θάτσερ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας, προσφέρει μια πιο έντονη οπτική αλλαγής από τον Κοϊζούμι, γράφει το Reuters. Υποστηρίκτρια της στρατηγικής «Abenomics» του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε για τόνωση της οικονομίας μέσω επιθετικών δαπανών και χαλαρής νομισματικής πολιτικής, έχει προηγουμένως επικρίνει τις αυξήσεις επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Μια τέτοια στροφή στις δαπάνες θα μπορούσε να ανησυχήσει τους επενδυτές σε ιαπωνικά ομόλογα, ανησυχώντας για το ένα από τα μεγαλύτερα χρέη στον κόσμο, και να πιέσει προς τα κάτω το γεν.

Ο Ναόγια Χασέγκαβα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ομολόγων στην Okasan Securities στο Τόκιο, δήλωσε ότι η εκλογή της Τακάιτσι έχει μειώσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την BOJ αυτόν τον μήνα, που οι αγορές τις είχαν αποτιμήσει περίπου στο 60% πριν από την ψηφοφορία.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της, η Τακάιτσι παρουσίασε σχέδια για μείωση φόρων και αύξηση επιδοτήσεων, αλλά δήλωσε ότι κατανοεί «τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης». Η νομισματική πολιτική της BOJ πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευθραυστότητα της οικονομίας και την αύξηση των μισθών, είπε.

Η Τακάιτσι δήλωσε ότι σχεδιάζει να τηρήσει την επενδυτική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία μείωσε τους τιμωρητικούς δασμούς σε αντάλλαγμα για ιαπωνικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, ενώ είχε προηγουμένως αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησής της.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, συνεχάρη την Τακάιτσι, αναρτώντας στο X ότι ανυπομονεί να ενισχύσει τη συνεργασία Ιαπωνίας-ΗΠΑ «σε κάθε επίπεδο».

Ωστόσο, οι εθνικιστικές της θέσεις – όπως οι τακτικές επισκέψεις της στο ιερό Γιάσουκουι, όπου τιμώνται οι νεκροί του πολέμου της Ιαπωνίας, που από ορισμένες ασιατικές χώρες θεωρείται σύμβολο του παρελθόντος μιλιταρισμού της – μπορεί να ενοχλήσουν γείτονες όπως η Νότια Κορέα και η Κίνα.

Η Νότια Κορέα θα επιδιώξει να «συνεργαστεί για να διατηρηθεί η θετική δυναμική στις σχέσεις Νότιας Κορέας-Ιαπωνίας», ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του Προέδρου Λι Τζε Μγιούνγκ.