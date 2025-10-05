#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Νέος ΥΠΟΙΚ ο Ρολάν Λεσκίρ

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Δημοσιεύθηκε: 5 Οκτωβρίου 2025 - 20:57

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μπρουνό Λεμέρ επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

