«Πυρετός» για τον χρυσό: Εκτόξευση 50% από Fomo και πληθωρισμό

Εκτινάχθηκε σε ιστορικά επίπεδα, με τους επενδυτές να σπεύδουν να τον εντάξουν στα χαρτοφυλάκιά τους υπό τον φόβο απώλειας κερδών και ανησυχίας για τον πληθωρισμό.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 09:04

Η μεγαλύτερη άνοδος της τιμής του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το Fomo, καθώς οι επενδυτές που «φοβούνται μήπως χάσουν κάτι» και ανησυχούν για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί σχεδόν 50% φέτος, φτάνοντας στο ρεκόρ των 3.930 δολαρίων ανά ουγκιά, μετά την εμπορική διαμάχη που ξεκίνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε μια στροφή προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και έριξε το δολάριο.

Αλλά ακόμη και όταν η αστάθεια που προκάλεσαν οι δασμοί στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησε το καλοκαίρι, η τιμή του χρυσού επιταχύνθηκε, με άνοδο σχεδόν 12% μόνο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2011.

Ένας βασικός καταλύτης, σύμφωνα με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν το ευρύτερο πεδίο επενδυτών που έτρεξαν να μπουν στο τρένο της ραγδαίας ανόδου των τιμών μετά από χρόνια ρεκόρ αγορών από τους διαχειριστές των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

«Είναι επιχρυσωμένο Fomo», δήλωσε ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Pictet Asset Management, αναφερόμενος στον «φόβο της απώλειας» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τα τεράστια κέρδη των μετοχών τεχνολογίας megacap και άλλων αγορών.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο σημαντικός... που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Φτάνει σε ένα επίπεδο όπου είναι αδύνατο να μην τον κατέχεις».

