Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση 8,9% που κατέγραψε η παραγωγή φαρμάκων, η οποία αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο περίπου της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα. Ο ρόλος της Novo Nordisk.

Δανία: Σε χαμηλό επτά μηνών η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 16:15

Η βιομηχανική παραγωγή της Δανίας βρέθηκε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του χρόνου, καταγράφοντας μείωση 2,9% από τον Ιούλιο, μεταδίδει το Bloomberg. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση 8,9% που κατέγραψε η παραγωγή φαρμάκων, η οποία αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο περίπου της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται επίσης η εξάρτηση της δανέζικης οικονομίας από τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk, ο οποίος παράγει τα δημοφιλή σκευάσματα απώλειας βάρους Ozempic και Wegovy. Η φαρμακοβιομηχανία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ισχυρές πιέσεις που της ασκεί ο κύριος ανταγωνιστής της, Eli Lilly & Co, αλλά και η επέλαση των φθηνότερων γενόσημων στην αγορά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Ως αποτέλεσμα η Novo έχει χάσει περίπου το 40% της αγοραίας αξίας της φέτος.

Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τους ειδικούς να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη της Δανίας το 2025.

Εξαιρώντας τα φαρμακευτικά προϊόντα, η παραγωγή σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,2%, όπως και τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία. 

