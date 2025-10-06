Δανία: Σε χαμηλό επτά μηνών η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Η βιομηχανική παραγωγή της Δανίας βρέθηκε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του χρόνου, καταγράφοντας μείωση 2,9% από τον Ιούλιο, μεταδίδει το Bloomberg. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση 8,9% που κατέγραψε η παραγωγή φαρμάκων, η οποία αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο περίπου της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται επίσης η εξάρτηση της δανέζικης οικονομίας από τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk, ο οποίος παράγει τα δημοφιλή σκευάσματα απώλειας βάρους Ozempic και Wegovy. Η φαρμακοβιομηχανία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ισχυρές πιέσεις που της ασκεί ο κύριος ανταγωνιστής της, Eli Lilly & Co, αλλά και η επέλαση των φθηνότερων γενόσημων στην αγορά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Ως αποτέλεσμα η Novo έχει χάσει περίπου το 40% της αγοραίας αξίας της φέτος.

Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τους ειδικούς να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη της Δανίας το 2025.

Εξαιρώντας τα φαρμακευτικά προϊόντα, η παραγωγή σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,2%, όπως και τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία.