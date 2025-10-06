Ουκρανία: Πλήξαμε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια εκρηκτικών στη Ρωσία

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (6/10) ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εργοστάσια της Ρωσίας, το οποίο παράγει εκρηκτικά για μία μεγάλη ποικιλία πυρομαχικών που τροφοδοτούν τον ρωσικό στρατό, καθώς και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία, που τροφοδοτεί τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.
Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε στρατηγικούς ρωσικούς στόχους, ιδίως σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 3,5 χρόνια έχουν σταματήσει.
Σε ανακοίνωσή του, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι «πολλές εκρήξεις» αναφέρθηκαν μετά την επίθεση στο εργοστάσιο εκρηκτικών Y. Μ. Sverdlov στη δυτική Ρωσία, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση στο αποθηκευτικό πετρελαίου στην Φεοντοσίγια της ανατολικής Κριμαίας.
Πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν επίσης μία αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη Κριμαία.
