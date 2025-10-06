#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελέσνκι: Η προμήθεια αμερικανικών όπλων δεν έχει επηρεαστεί από το shutdown

Tις τελευταίες μέρες η Ουκρανία χρησιμοποίησε αποκλειστικά ουκρανικής παραγωγής πυραύλους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ζελέσνκι: Η προμήθεια αμερικανικών όπλων δεν έχει επηρεαστεί από το shutdown

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 15:47

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι στις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ουκρανικό στρατός σε ρωσικές υποδομές χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εγχώριας κατασκευής.

«Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τις τελευταίες μέρες η Ουκρανία χρησιμοποίησε αποκλειστικά ουκρανικής παραγωγής προϊόντα (και) όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)» είπε ο ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια ενημέρωσης στον Κίεβο, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία χρησιμοποίησε τον νέο της πύραυλο Flamingo εναντίον ρωσικών στόχων.

«Κρίνοντας από τις επιθέσεις, νομίζω ότι είναι σαφές για τον κόσμο πού χρησιμοποιήθηκαν drones και πού δεν χρησιμοποιήθηκαν drones» προμήθεια.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η προμήθεια όπλων αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία δεν έχει επηρεασθεί από την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «πρέπει» να ενταχθεί στην ΕΕ και «θα το κάνει»

Ζελένσκι: Η Ουκρανία παρέλαβε Patriot από το Ισραήλ

Νέα προειδοποίηση Μακρόν κατά της κατάσχεσης ρωσικών assets

WSJ: Ο Τραμπ θετικός στην αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο