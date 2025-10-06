Η λίστα με τους πρωθυπουργούς ολίγων... 24ωρων

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε σήμερα έχοντας υπηρετήσει στο αξίωμα μόλις... 27 ημέρες.

Αν η Βρετανίδα πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας παρομοιάστηκε με μαρούλι επειδή η θητεία της διήρκεσε 44 ημέρες, λιγότερο δηλαδή από όσο χρειάζεται για να χαλάσει το εν λόγω λαχανικό, ο Λεκορνί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως... σπανάκι, μιας και άντεξε ακόμη λιγότερο στο υψηλόβαθμο αξίωμα, μεταδίδει το Politco.

Η τρέχουσα πολιτική κρίση δεν είναι η μοναδική που έχει βιώσει η Γαλλία. Συγκεκριμένα, πρωταθλητής των μικρότερων θητειών στο... τιμόνι της χώρας αναδεικνύεται ο Δούκας ντε Μορτεμάρ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγες ώρες, πριν ανατραπεί το απολυταρχικό καθεστώς του Καρόλου Ι στην Επανάσταση του 1830.

Εκτός από τον Μορτεμάρ, ελάχιστα υπηρέτησε και ο Αλεξαντρ Ριμπότ (μόλις τέσσερις ημέρες), πριν παραιτηθεί λίγο πριν από το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Εντουάρ Ντανταλιέρ επίσης κυβέρνησε για λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, πριν οι ταραχές του 1934 τον αναγκάσουν να φύγει από το αξίωμα. Τέλος, το 1948, ο ιδρυτής της ΕΕ Ρόμπερτ Σούμαν ηγήθηκε μιας κυβέρνησης που έπεσε σε μόλις εννέα ημέρες, ως αποτέλεσμα της μεταπολεμικής πολιτικής αναταραχής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αδιαμφισβήτητος νικητής των πιο σύντομων πολιτικών θητειών είναι ο Πέδρο Λασκουράιν, που υπήρξε πρόεδρος του Μεξικού για περίπου 45 λεπτά στις 19 Φεβρουαρίου 1913. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός μονάχα για να γράψει το πλήρες όνομά του, Πέδρο Χοσέ Ντομίνγκο ντε λα Καλσάδα Μανουέλ Μαρία Λασκουράιν Παρέδες σε μερικά επίσημα έγγραφα. Μένοντας στη Λατινική Αμερική, το 2001, η Αργεντινή ανέδειξε πέντε προέδρους σε διάστημα μόλις 10 ημερών.

Στις ΗΠΑ τώρα, ο πρόεδρος με τη μικρότερη θητεία ήταν ο William Henry Harrison, ο οποίος πέθανε ακριβώς ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ στην Αυστραλία ο Φρανκ Φορντ υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για οκτώ ημέρες το 1945.

Στην Ευρώπη. ο Γιόσεφ Γκέμπελς διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας για μόλις μία μέρα, ενώ ο Καρλ Ντένιτς αντικατέστησε τον Αδόλφο Χίτλερ ως επικεφαλής της ναζιστικής Γερμανίας για 23 ημέρες. Ακόμη, ο Άρθουρ Σάις-Ίνκουαρτ ήταν καγκελάριος της Αυστρίας για δύο ημέρες.

Στην Ιταλία, το 1954 η κυβέρνηση του Αμιντόρε Φανφάνι άντεξε μόλις 12 ημέρες. Ο Φανφάνι αναδείχθηκε πάλι πρωθυπουργός το 1987 για έκτη φορά, ωστόσο η κυβέρνησή του έπεσε μετά από 11 ημέρες. Μια δεκαετία πριν το 1972, η πρώτη κυβέρνηση του Τζούλιο Αντρεότι διήρκεσε μόλις εννέα ημέρες.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη Μαγκνταλένα Άντερσον της Σουηδίας, η οποία διορίστηκε πρωθυπουργός το 2021 και παραιτήθηκε μόλις επτά ώρες αργότερα, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τον προϋπολογισμό της. Η Άντερσον είχε μια δεύτερη ευκαιρία λίγες μέρες αργότερα και κατάφερε να αντέξει σχεδόν ένα χρόνο.