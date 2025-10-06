HΠΑ: Mega deal $11 δισ. στον τραπεζικό κλάδο

Η αμερικανική τράπεζα Fifth Third κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς της Comerica έναντι 10,9 δισ. δολαρίων μέσω ανταλλαγής μετοχών.

Εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η συμφωνία θα καταστήσει τη Fifth Third την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με βάση το ενεργητικό, το οποίο θα ανέλθει περίπου στα 288 δισ. δολάρια.

Η εξαγορά της Comerica, με έδρα το Ντάλας, αναμένεται να ενισχύσει τη βάση πελατών της Fifth Third στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων σε πολιτείες όπως η Φλόριντα, η Αριζόνα και η Καλιφόρνια. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία που εδρεύει στο Σινσινάτι, θα ενισχυθεί και η κυρίαρχη θέση της στα μεσοδυτικά.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα αποτελέσει και ένα τεστ για το πόσο θετικά θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση Τραμπ σε τέτοιες κινήσεις. Στελέχη του τραπεζικού κλάδου και σύμβουλοι συγχωνεύσεων θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιο φιλική προς τις συγχωνεύσεις του τραπεζικού τομέα σε σχέση με αυτήν του Μπάιντεν.

Πρόκειται για την τελευταία συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ μετά την εξαγορά της FirstBank από την PNC έναντι 4,1 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, και τη συμφωνία της Columbia Banking System να αποκτήσει την Pacific Premier με ανταλλαγή μετοχών ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fifth Third, Τιμ Σπενς, δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ βοήθησαν στην επίσπευση τέτοιων συμφωνιών μέσω ταχύτερης αξιολόγησης και έγκρισης.

«Δεν πιστεύω ότι η τρέχουσα κυβέρνηση εγκρίνει συμφωνίες που η προηγούμενη δεν θα ενέκρινε», δήλωσε ο Spence στους Financial Times. «Όμως οι εγκρίσεις δίνονται πιο γρήγορα — και αυτό είναι ένας πολύ θετικός παράγοντας όταν πρόκειται για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη συγχώνευση» πρόσθεσε.