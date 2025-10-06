#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαγκάρντ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού

Το outlook για τον πληθωρισμό της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένει πιο αβέβαιο από ότι συνήθως, υποστήριξε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Λαγκάρντ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 20:21

To εύρος των ρίσκων γύρω από την πορεία του πληθωρισμού της ευρωζώνης έχει περιοριστεί, αν και το outlook παραμένει πιο αβέβαιο από ότι συνήθως, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ

«Μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού έχει ολοκληρωθεί» δήλωσε η Λαγκάρντ σε ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο. 

«Το outlook για τον πληθωρισμό της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένει πιο αβέβαιο από ότι συνήθως, με το ακόμα ασταθές παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον να είναι υπεύθυνο για ανοδικά και καθοδικά ρίσκα» ανέφερε σύμφωνα με το Reuters η Λαγκάρντ. 

«Την ίδια στιγμή, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες, το εύρος των ρίσκων και από τις δύο πλευρές έχει περιοριστεί» σημείωσε.

«Η αδύναμη επίδοση στις εξαγωγές που οφείλεται κυρίως στους υψηλότερους δασμούς, στο ισχυρότερο ευρώ και στον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό, αναμένεται να κρατήσει την ανάπτυξη χαμηλότερα για το υπόλοιπο της χρονιάς» σημείωσε. «Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτός των αντίθετων ανέμων στην ανάπτυξη θα υποχωρήσει την επόμενη χρονιά» ανέφερε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λαγκάρντ: Ο Knot θα ήταν καλός πρόεδρος της ΕΚΤ

«Παράθυρο» Λαγκάρντ για νέα μείωση επιτοκίων

Αλλαγές κορυφής στην ΕΚΤ: Το τέλος της εποχής Λαγκάρντ

Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο