Λαγκάρντ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού

To εύρος των ρίσκων γύρω από την πορεία του πληθωρισμού της ευρωζώνης έχει περιοριστεί, αν και το outlook παραμένει πιο αβέβαιο από ότι συνήθως, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού έχει ολοκληρωθεί» δήλωσε η Λαγκάρντ σε ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

«Το outlook για τον πληθωρισμό της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένει πιο αβέβαιο από ότι συνήθως, με το ακόμα ασταθές παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον να είναι υπεύθυνο για ανοδικά και καθοδικά ρίσκα» ανέφερε σύμφωνα με το Reuters η Λαγκάρντ.

«Την ίδια στιγμή, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες, το εύρος των ρίσκων και από τις δύο πλευρές έχει περιοριστεί» σημείωσε.

«Η αδύναμη επίδοση στις εξαγωγές που οφείλεται κυρίως στους υψηλότερους δασμούς, στο ισχυρότερο ευρώ και στον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό, αναμένεται να κρατήσει την ανάπτυξη χαμηλότερα για το υπόλοιπο της χρονιάς» σημείωσε. «Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτός των αντίθετων ανέμων στην ανάπτυξη θα υποχωρήσει την επόμενη χρονιά» ανέφερε.