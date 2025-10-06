#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τούνμπεργκ από «Βενιζέλος»: Η ιστορία είναι ότι το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία

«Αυτή η γενοκτονία συμβαίνει με τη συνενοχή των κυβερνήσεών μας, των θεσμών μας, των ΜΜΕ μας και των εταιρειών μας», δήλωσε η Σουηδέζα ακτιβίστρια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 20:59

«Άλλη μια φορά το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε [από το Ισραήλ], εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», δήλωσε η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Αναφερόμενη την κράτηση των ακτιβιστών σε φυλακή του Ισραήλ, τόνισε, ότι παρότι θα μπορούσε να μιλάει για ώρες για την κακομεταχείρισή τους, «δεν είναι αυτή η ιστορία, αλλά το ότι το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία και τη μαζική καταστροφή». Πρόσθεσε , ότι «αυτή η γενοκτονία συμβαίνει με τη συνενοχή των κυβερνήσεών μας, των θεσμών μας, των ΜΜΕ μας και των εταιρειών μας».

Τόνισε πως πρέπει να σταματήσει «η πολιορκία, η κατοχή και η καταπίεση», ενώ επισήμαινε πως «δεν πρέπει να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, ούτε από όσες περιοχές υποφέρουν, όπως το Κονγκό, το Σουδάν, το Αφγανιστάν».

Σημειώνεται ότι σήμερα το απόγευμα επέστρεψαν στην Αθήνα από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες, μέλη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, καθώς και 134 ακόμα ακτιβιστών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

