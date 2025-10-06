#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επικοινωνία Πούτιν- Νετανιάχου για Γάζα, Συρία και Ιράν

Οι δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 22:10

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

