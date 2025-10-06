#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Από την 1η Νοεμβρίου σε ισχύ ο δασμός 25% στις εισαγωγές βαρέων φορτηγών οχημάτων

Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 23:17

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social πως η επιβολή δασμού σε εισαγόμενα βαρέα φορτηγά οχήματα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Το μέτρο που – σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο – αποφασίστηκε για λόγους «εθνικής ασφαλείας», αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί στις αρχές Νοεμβρίου για τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε στα τέλη του Αυγούστου ότι πολλοί από τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβλήθηκαν παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

