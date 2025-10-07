Ο Μακρόν δίνει 48 ώρες στον Λεκορνί για λύση

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, 48 ώρες για να διαπραγματευτεί με τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας, σε μια τελευταία προσπάθεια να αποτρέψει τη χώρα από το να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην κρίση.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Λεκορνί παραιτήθηκε απροσδόκητα νωρίς τη Δευτέρα, κατηγορώντας την αδιαλλαξία των ανταγωνιστικών πολιτικών ομάδων -συμπεριλαμβανομένης της κεντρώας μειοψηφίας του Μακρόν- για την αποτυχία τους να συμφωνήσουν σε ένα νέο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Μακρόν δήλωσε ότι ανέθεσε στον Λεκορνί «την ευθύνη να διεξαγάγει τελικές διαπραγματεύσεις μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του προέδρου.

Η απόφαση να δοθεί στον Λεκορνί μια ακόμη ευκαιρία να βρει διέξοδο από το πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας κερδίζει λίγο περισσότερο χρόνο για τον Μακρόν να σκεφτεί τα επόμενα βήματά του, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νέες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ζητούν οι ομάδες της αντιπολίτευσης. Δεν είναι σαφές τι θα κάνει ο Μακρόν μετά τη λήξη της προθεσμίας της Τετάρτης.

Η διαφορά απόδοσης του γαλλικού 10ετούς έναντι του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έκλεισε τη Δευτέρα σε περίπου 85 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου. Την άνοιξη του 2024, πριν ο Μακρόν προκηρύξει εκλογές, η διαφορά ήταν μόλις 43 μονάδες βάσης.

Από τον διορισμό του Λεκορνί τον περασμένο μήνα, η πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας υποβαθμίστηκε από δύο οίκους αξιολόγησης, λόγω ανησυχιών ότι η πολιτική κατάσταση θα εμποδίσει την ικανότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά. Η Moody’s έχει προγραμματίσει να αναθεωρήσει την αξιολόγησή της στις 24 Οκτωβρίου.

French Bonds Out of Favor France's yield premium jumps to the highest this year after Prime Minister Lecornu resigns

Source: Bloomberg