Ισραήλ: Εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα

Σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην πόλη Νετίβ Χαασάρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 09:27

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα το πρωί, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Μετά τις σειρήνες προειδοποίησης που ήχησαν πριν από λίγο στη Νετίβ Χαασάρα (στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα) εντοπίστηκε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος. Είναι πιθανό να έπεσε στην περιοχή", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

"Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα", πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

