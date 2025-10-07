Εκτόξευση στις αναδυόμενες αγορές με ράλι 15ετίας

Οι επενδυτές κατακλύζουν περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και οι «φθηνές» αποτιμήσεις τροφοδοτούν το μεγαλύτερο ράλι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.

Ο δείκτης αναφοράς MSCI για μετοχές αναδυόμενων αγορών έχει αυξηθεί κατά 28% μέχρι στιγμής φέτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδό του για την ίδια περίοδο από το 2009, ενώ ένας δείκτης της JPMorgan για κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από αναπτυσσόμενες χώρες σε τοπικό νόμισμα έχει ανέβει 16%, σημειώνοντας ανάκαμψη μετά από μια «χαμένη δεκαετία» στη σκιά των αγορών των ΗΠΑ.

Το ράλι στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις αποδόσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες -ο δείκτης MSCI για μετοχές ανεπτυγμένων αγορών έχει κερδίσει λιγότερο από 17% μέχρι στιγμής φέτος.

Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αναστροφή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαπενταετία. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών είχαν σημαντική υστέρηση έναντι ενός από τα μεγαλύτερα bull runs στην ιστορία των ΗΠΑ μεταξύ 2010 και 2024, με τον δείκτη MSCI να κερδίζει λιγότερο από 9% σε ολόκληρη αυτή την περίοδο.

«Μετά από 15 χρόνια πολύ μέτριας απόδοσης, οι συνθήκες τελικά ευνοούν, και η πιο σημαντική μεταβλητή είναι το δολάριο», δήλωσε ο Ian Simmons, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fiera Capital. «Είτε εκ προθέσεως είτε κατά τύχη, ο [πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ φαίνεται να έχει διαμορφώσει ένα ασθενέστερο δολάριο».

Ένα αδύναμο δολάριο συνήθως διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθιστώντας φθηνότερη την εξυπηρέτηση χρεών σε δολάρια. Η στροφή της Federal Reserve προς μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ έχει επίσης υποστηρίξει στοιχήματα σε ομόλογα σε τοπικό νόμισμα που χρηματοδοτούνται με δολάρια, τα οποία έχουν σχετικά υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό.

Περίπου το ήμισυ της φετινής απόδοσης στον δείκτη εγχώριων ομολόγων της JPMorgan οφείλεται σε κινήσεις συναλλάγματος, δήλωσε ο Damien Buchet, επικεφαλής επενδύσεων της Principal Finisterre.

«Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε φάση χαλάρωσης και το δολάριο παραμένει σε πτωτική τάση», πρόσθεσε.

Οι πραγματικές αποδόσεις παραμένουν υψηλές επειδή οι κεντρικές τράπεζες μεγαλύτερων αναδυόμενων αγορών, όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, έχουν διατηρήσει συγκρατημένη στάση όσον αφορά τη μείωση επιτοκίων φέτος, ενώ φτωχότερες χώρες ή χώρες με εύθραυστο ισοζύγιο πληρωμών, όπως η Τουρκία, έχουν διατηρήσει τα επιτόκια σε διψήφια επίπεδα για να προσελκύσουν κεφάλαια.

Ακόμη και σε ασιατικές οικονομίες, όπως η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία με χαμηλά επιτόκια, η πτώση του πληθωρισμού έχει διατηρήσει τα εγχώρια ομόλογα σχετικά ελκυστικά για τους τοπικούς επενδυτές, γράφουν οι Financial Times.

Το ράλι στα ομόλογα σε τοπικό νόμισμα -το μεγαλύτερο από το 2016- συνεχίζεται παρά την εκκολαπτόμενη κρίση χρέους στην Αργεντινή, που πλέον βρίσκεται εκτός του ραντάρ των περισσότερων παγκόσμιων επενδυτών.

Σε 17 μεγάλες αναδυόμενες αγορές εκτός Κίνας, η έκδοση κρατικών ομολόγων σε τοπικό νόμισμα έφτασε φέτος σε ρεκόρ $286 δισ., προκειμένου να αξιοποιηθεί η ζήτηση των επενδυτών για υψηλές αποδόσεις, δήλωσε η Zahabia Gupta, επικεφαλής έρευνας πιστωτικής αγοράς αναδυόμενων αγορών στην S&P Global Ratings.

Οι επενδυτές μετοχών προχωρούν επίσης σε στοιχήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στις αναδυόμενες αγορές που κυριαρχούν στην παραγωγή τσιπ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις ότι η ζήτηση για AI ενδέχεται τελικά να μην αντιστοιχεί στο κύμα επενδύσεων.

Ο δείκτης μετοχών Kospi της Κορέας και ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσαν ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους σε κατασκευαστές τσιπ, εξοπλισμού ενέργειας και άλλων προϊόντων απαραίτητων για κέντρα δεδομένων AI.

Η χρηματιστηριακή αξία της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ στον κόσμο, έχει αυξηθεί τόσο πολύ που οι μετοχές της αποτελούν πλέον περίπου το 11% του δείκτη αναφοράς MSCI.

Ένας διαχειριστής κεφαλαίων δήλωσε ότι η αναβίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις αναδυόμενες αγορές αντανακλά «το σούρουπο της αμερικανικής "εξαίρεσης", με τις ΗΠΑ να συμπεριφέρονται πλέον πολύ περισσότερο σαν αναδυόμενη αγορά» μέσω ακανόνιστης και ευμετάβλητης χάραξης πολιτικής.

«Όταν πολλές από τις παραδοσιακές ιδιότητες των αναδυόμενων αγορών προέρχονται από τη μεγαλύτερη [αναπτυγμένη] αγορά, οι άνθρωποι κοιτάζουν αλλού», πρόσθεσε.

Πολλά από τα φετινά κέρδη στις μετοχές αναδυόμενων αγορών οφείλονται σε «re-rating», δηλαδή σε αύξηση της αποτίμησής τους καθώς η αναλογία τιμής προς τα προβλεπόμενα κέρδη των εταιρειών αυξάνεται.

Με βάση αυτό, οι μετοχές παραμένουν ακόμα φθηνές σε σχέση με τις αμερικανικές. Οι μετοχές στον δείκτη MSCI αποτιμώνται περίπου 14 φορές τα αναμενόμενα κέρδη τους για τον επόμενο χρόνο, σε σύγκριση με περίπου 23 φορές για τον δείκτη S&P 500.

«Αυτό που έχει οδηγήσει την απόδοση των αναδυόμενων αγορών μέχρι σήμερα είναι το re-rating -υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα αποτίμησης μεταξύ ΗΠΑ και υπόλοιπου κόσμου. Το χάσμα αυτό παραμένει σημαντικό, καθώς οι αμερικανικές μετοχές ήταν πολύ ακριβές για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Vivian Lin Thurston, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στη William Blair.

Οι ινδικές μετοχές έχουν υστερήσει εμφανώς στο ράλι των αναδυόμενων αγορών, εν μέρει επειδή οι τιμές τους είχαν ήδη αυξηθεί αρκετά για να γίνουν σχεδόν τόσο ακριβές όσο οι αμερικανικές μετοχές, ενώ τα εταιρικά κέρδη υπολείπονται των προσδοκιών.