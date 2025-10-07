Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό

Νέο ρεκόρ χτύπησαν οι τιμές του χρυσού, με στήριξη από την ισχυρή επενδυτική ζήτηση εν μέσω ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, με επιπλέον στήριξη από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο χρυσός spot διατήρησε τη θέση του στις 3.956,02 δολάρια ανά ουγκιά, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.977,19 δολαρίων.

«Η ισχυρή ζήτηση για ETF παραμένει καθοριστική, ωθούμενη από το φαινόμενο «FOMO» (Fear of Missing Out) και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης επίσης στήριζαν την τιμή του χρυσού.