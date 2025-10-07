Ζουκμάν: Η γαλλική κυβέρνηση έπρεπε να εφαρμόσει τον φόρο στους υπερπλουσίους

Ο δημοφιλής Γάλλος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν υποστήριξε πως ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έκανε μοιραίο λάθος που δεν υιοθέτησε τον ομώνυμο «φόρο Ζουκμάν».

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ζουκμάν είπε ότι τόσο ο Λεκορνί, του οποίου η κυβέρνηση παραιτήθηκε το πρωί της Δευτέρας, όσο και οι δύο άμεσοι προκάτοχοί του, δεν πήραν σοβαρά την πρότασή του.

«Η εκτελεστική εξουσία μέχρι στιγμής παρέμεινε εντελώς κουφή τόσο απέναντι στο κοινοβουλευτικό έργο όσο και στις δημοκρατικές απαιτήσεις των πολιτών», τόνισε. «Δεν προσπάθησαν καν να έχουν έναν ουσιαστικό διάλογο με την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό», πρόσθεσε. Επισήμανε επίσης πως η άρνηση να εξεταστεί το ενδεχόμενο υψηλότερης φορολογίας «παγώνει τη χώρα, χάνεται πολύτιμος χρόνος».

Ο Ζουκμάν έχει γίνει γνωστός σχεδόν σε κάθε γαλλικό νοικοκυριό χάρη στον φόρο που προτείνει: τα νοικοκυριά με καθαρή περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να πληρώνουν ετήσιο φόρο τουλάχιστον 2% επί της συνολικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το μέτρο φαίνεται να είναι εξαιρετικά δημοφιλές στους ψηφοφόρους. Δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Σοσιαλιστικό Κόμμα -το οποίο στηρίζει το μέτρο και πίεσε τον Λεκορνί να το υιοθετήσει- έδειξε ότι το 86% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη για τον «φόρο Ζουκμάν».

«Υπάρχει μια πολύ έντονη απαίτηση από την κοινωνία για μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη και καλύτερη φορολόγηση των υπερπλουσίων», ανέφερε ο Ζουκμάν.

Η παραίτηση του Λεκορνί έχει βυθίσει τη Γαλλία σε βαθιά πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξήθηκε μετά την είδηση της παραίτησης, ενώ το ευρώ υποχώρησε περισσότερο από μισό σεντ έναντι του δολαρίου, μια σπάνια περίπτωση όπου εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είχαν αντίκτυπο εκτός συνόρων.

Ο Ζουκμάν δεν θεωρεί ότι πρόκειται για υπαρξιακή απειλή για τη Γαλλία ή την ευρωζώνη. Το πρόβλημα, λέει, είναι επιλύσιμο, μεταξύ άλλων χάρη στο υψηλό επίπεδο ιδιωτικών αποταμιεύσεων των Γάλλων και τα περιουσιακά στοιχεία που ήδη κατέχουν.

«Δεν πρέπει να δραματοποιούμε. Η Γαλλία δεν βρίσκεται στο έλεος των διεθνών πιστωτών της», τόνισε ο Ζουκμάν. Η φορολόγηση της ιδιωτικής περιουσίας των υπερπλουσίων, υποστηρίζει, θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γαλλία να ξεπεράσει τη δημοσιονομική της κρίση.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχει οικονομική λύση -και αυτή η λύση ανήκει στους Γάλλους», κατέληξε.