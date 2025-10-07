Φρεντέρικσεν (Δανία): Συνεχίζει να θέλει τη Γροιλανδία ο Τραμπ

Μπορεί να φαίνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεχάσει προς το παρόν τη Γροιλανδία, αλλά θα επιστρέψει διεκδικώντας την ξανά, προειδοποίησε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει έντονα την επιθυμία του να καταλάβει το αυτόνομο αυτό νησί της Δανίας το οποίο βρίθει σπάνιων γαιών, μεταδίδει το Politico.

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει «ελάχιστες αν όχι καθόλου δημόσιες δηλώσεις» σχετικά με τη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, είναι μια κατάσταση προσωρινή, μιας και η προσοχή του φέρεται να έχει μετατοπιστεί προς το παρόν σε άλλα ζητήματα, συμπλήρωσε η Φρέντερικσεν. Δεν μπορούμε ακόμη «να ανασάνουμε με ανακούφιση».

Σύμφωνα με τη Δανή πρωθυπουργό, ο πληθυσμός της Γροιλανδίας, που ανέρχεται σε 60.000 κατοίκους, εξακολουθεί να ζει με τον φόβο μιας ενδεχόμενης αμερικανικής κατάληψης.

«Φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε έναν από τους μικρούς οικισμούς... όταν η ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου έχει μιλήσει για εσένα ως κάτι που μπορεί να αγοραστεί, ως κάτι που μπορεί να γίνει ιδιοκτησία, ως κάτι που πρέπει να αποκτηθεί», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως, «ό,τι και να συμβεί», η Κοπεγχάγη στηρίζει το δικαίωμα της Γροιλανδίας να καθορίζει η ίδια το μέλλον της και δεν θα εξαναγκαστεί με απειλές και εκφοβισμούς να κάνει «κάτι που είναι σαφώς λάθος».

Ως απάντηση στις επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου η Γροιλανδία έχει επιδιώκει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους της, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία, με την οποία ετοιμάζεται να υπογράψει μια κρίσιμης σημασίας συμφωνία για τα ορυκτά.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρωθυπουργός του νησιού Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν πρόκειται να μιλήσει την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.