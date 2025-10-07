#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποιεί πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και δολιοφθορές

Οι Ρώσοι δεν χρησιμοποιούν τα πετρελαιοφόρα τους μόνο για να κερδίσουν χρήματα, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποιεί πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και δολιοφθορές

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 19:08

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τα πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, μετά την ενημέρωση που είχε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας, ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με τους συμμάχους στο θέμα αυτό.

«Επί του παρόντος, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοφόρα όχι μόνο για να κερδίσουν χρήματα για τον πόλεμο, αλλά επίσης και για τη συλλογή πληροφοριών και ακόμη και επιχειρήσεις δολιοφθοράς. Είναι απολύτως εφικτό να σταματήσει αυτό».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρώτα ρωτά και μετά δίνει τους Tomahawk ο Τραμπ

Ζελέσνκι: Η προμήθεια αμερικανικών όπλων δεν έχει επηρεαστεί από το shutdown

Επίθεση Φαραντούρη σε φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «πρέπει» να ενταχθεί στην ΕΕ και «θα το κάνει»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο