Αγοράστε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα, προτρέπει η BlackRock

Ποιες είναι οι ασφαλείς επιλογές με αποδόσεις κοντά στο 3%. Οι προστατευμένοι τομείς, οι πιστοληπτικά αξιόπιστες επιχειρήσεις και οι μακροοικονομικοί άνεμοι.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 19:31

Tα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο συναρπαστικές ευκαιρίες στον παγκόσμιο πιστωτικό τομέα, με αποδόσεις κοντά στο 3% που προσφέρουν σπάνια πηγή σχετικά ασφαλούς εισοδήματος, επισημαίνει η BlackRock.

«Οι εταιρείες εξακολουθούν να φαίνονται σε αρκετά καλή κατάσταση συνολικά», δήλωσε ο Τζέιμς Τέρνερ, συν-επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος σταθερού εισοδήματος για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA). «Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να βρεθεί σχετικά ασφαλής απόδοση αυτή τη στιγμή».

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι προοπτικές ανάπτυξης αυξάνονται και η πίστωση συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές εισροές, ανέφερε η BlackRock στις προβλέψεις της για τον τομέα σταθερού εισοδήματος στο τέταρτο τρίμηνο.

Υπάρχει ακόμα περιθώριο κέρδους με συνολικές αποδόσεις κοντά στο 3%, αναφέρει η έκθεση, κάνοντας μνεία στις τράπεζες, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, τομείς πιο προστατευμένους απ' τους δασμούς.

Η Ευρώπη κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων ομολόγων φέτος, καθώς τα κράτη και οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν την έντονη ζήτηση των επενδυτών για να αντλήσουν νέα χρηματοδότηση. Οι επενδυτές έχουν προσελκύσει αποδόσεις που εξακολουθούν να είναι υψηλές σε σύγκριση με τα μακροπρόθεσμα επίπεδα, ενώ τα στενά spreads σηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων.

Η απόδοση του ευρωπαϊκού εταιρικού χρέους των blue chip κυμαίνεται γύρω στο 3%, σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg. Εν τω μεταξύ, τα spreads κινούνται σε περίπου 78 μονάδες βάσης πάνω από το σημείο αναφοράς, στα πιο στενά επίπεδα από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η BlackRock τονίζει ότι η εύρεση ανθεκτικών εταιρειών με ισχυρούς ισολογισμούς και ομάδες εταιρικής διοίκησης ικανές να αντέξουν την αστάθεια είναι καλύτερη στρατηγική από το κυνήγι αποδόσεων σε ευάλωτους τομείς.

 

