#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ντάιμον: H JP Morgan δαπανά $2 δισ. ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας A.I.

Ξέρουμε ότι οδηγεί σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων και πιστεύω πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, δήλωσε ο CEO της JP Morgan.

Ντάιμον: H JP Morgan δαπανά $2 δισ. ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας A.I.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 19:33

Ο Τζέιμι Ντάιμον δήλωσε ότι η JP Morgan Chase δαπανά 2 δισ. δολάρια ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και εξοικονομεί περίπου το ίδιο ποσό κάθε χρόνο από αυτή την επένδυση.

«Ξέρουμε ότι οδηγεί σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων και πιστεύω πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο Ντάιμον υπερασπιστεί επανειλημμένα την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και αν οδηγήσει στην κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας δημιουργεί ευκαιρίες και ανοίγει νέους ορίζοντες.

Έχει δηλώσει ότι η τράπεζά του ήδη διαθέτει εκατοντάδες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής — αριθμός που πιθανότατα θα αυξηθεί — και έχει υπογραμμίσει τη δυνατότητά της να βοηθήσει την ανθρωπότητα να θεραπεύσει τον καρκίνο και να μειώσει τις ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι εβδομαδιαίως. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Βγαίνει» long για Ελλάδα η JP Morgan

JP Morgan: Ροές 503 εκατ. δολάρια στη Metlen λόγω FTSE 100

Viva: Αρχίζουν οι συνομιλίες JP Morgan με WeRealize

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΠΑΠ στα €23

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο