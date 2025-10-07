Ντάιμον: H JP Morgan δαπανά $2 δισ. ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας A.I.

Ο Τζέιμι Ντάιμον δήλωσε ότι η JP Morgan Chase δαπανά 2 δισ. δολάρια ετησίως για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και εξοικονομεί περίπου το ίδιο ποσό κάθε χρόνο από αυτή την επένδυση.

«Ξέρουμε ότι οδηγεί σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων και πιστεύω πως αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο Ντάιμον υπερασπιστεί επανειλημμένα την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και αν οδηγήσει στην κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας δημιουργεί ευκαιρίες και ανοίγει νέους ορίζοντες.

Έχει δηλώσει ότι η τράπεζά του ήδη διαθέτει εκατοντάδες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής — αριθμός που πιθανότατα θα αυξηθεί — και έχει υπογραμμίσει τη δυνατότητά της να βοηθήσει την ανθρωπότητα να θεραπεύσει τον καρκίνο και να μειώσει τις ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι εβδομαδιαίως.