#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι.

Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 20:14

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως μεταδίδουν σήμερα ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΑΣ: Έξι νεκροί και 663 τραυματίες σε 559 τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

Ποινική δίωξη κατά του Βασίλη Μπισμπίκη

Οδηγείται στον εισαγγελέα ο Βασίλης Μπισμπίκης

Καραμπόλα οκτώ οχημάτων στη Λ. Αλεξάνδρας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο