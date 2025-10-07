Απελευθέρωση και επαναπατρισμός έξι Μεξικανών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Το Μεξικό ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση των έξι πολιτών του, μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση από το Ισραήλ, και την επιστροφή στη χώρα τους.

"Έφυγαν από το Ισραήλ και άρχισαν τον επαναπατρισμό τους στο Μεξικό", δήλωσε σε σύντομη ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, οι οποίοι κρατούνταν στη φυλακή του Κτζιότ, εστάλησαν στην Ιορδανία και έγιναν δεκτοί στο Αμάν από τον πρέσβη του Μεξικού, διευκρίνισε.

Στις 2 Οκτωβρίου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ζητήσει τον "άμεσο" επαναπατρισμό αυτών των τριών γυναικών και τριών ανδρών "γιατί δεν διέπραξαν κανένα αδίκημα".

Ο στολίσκος που αποτελείτο από 45 πλοιάρια είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, όπου ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Τα σκάφη αναχαιτίστηκαν μεταξύ της 1ης και της 3ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περισσότεροι από 470 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά συνελήφθησαν. Οι απελάσεις των ακτιβιστών άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 171 ακτιβιστές είχαν απελαθεί, ανάμεσά τους η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Αρκετοί ακτιβιστές δήλωσαν ότι "χτυπήθηκαν" και ότι αντιμετωπίστηκαν "σαν ζώα" μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του ότι "όλα τα νόμιμα δικαιώματα τηρήθηκαν πλήρως" και κατήγγειλε "ψεύδη".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ