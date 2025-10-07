#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απελευθέρωση και επαναπατρισμός έξι Μεξικανών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Οι απελάσεις των ακτιβιστών άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου. Αρκετοί ακτιβιστές δήλωσαν ότι "χτυπήθηκαν" και ότι αντιμετωπίστηκαν "σαν ζώα" μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής τους.

Απελευθέρωση και επαναπατρισμός έξι Μεξικανών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 21:28

Το Μεξικό ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση των έξι πολιτών του, μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση από το Ισραήλ, και την επιστροφή στη χώρα τους.

"Έφυγαν από το Ισραήλ και άρχισαν τον επαναπατρισμό τους στο Μεξικό", δήλωσε σε σύντομη ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, οι οποίοι κρατούνταν στη φυλακή του Κτζιότ, εστάλησαν στην Ιορδανία και έγιναν δεκτοί στο Αμάν από τον πρέσβη του Μεξικού, διευκρίνισε.

Στις 2 Οκτωβρίου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ζητήσει τον "άμεσο" επαναπατρισμό αυτών των τριών γυναικών και τριών ανδρών "γιατί δεν διέπραξαν κανένα αδίκημα".

Ο στολίσκος που αποτελείτο από 45 πλοιάρια είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, όπου ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Τα σκάφη αναχαιτίστηκαν μεταξύ της 1ης και της 3ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περισσότεροι από 470 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά συνελήφθησαν. Οι απελάσεις των ακτιβιστών άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 171 ακτιβιστές είχαν απελαθεί, ανάμεσά τους η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Αρκετοί ακτιβιστές δήλωσαν ότι "χτυπήθηκαν" και ότι αντιμετωπίστηκαν "σαν ζώα" μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του ότι "όλα τα νόμιμα δικαιώματα τηρήθηκαν πλήρως" και κατήγγειλε "ψεύδη".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάρ και Τουρκία θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Χαμάς: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή η 7η Οκτωβρίου

Νετανιάχου: Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

Πηγές Χαμάς: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο