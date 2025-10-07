#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατάρ και Τουρκία θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της MIT Ιμπραήμ Καλίν μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για συνομιλίες επί του σχεδίου Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 22:26

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, δήλωσε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος στο Reuters.

«Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τους άλλους διαμεσολαβητές, εκ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν (φωτ.) θα συμμετάσχει αύριο στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με αξιωματούχους των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ, καθώς και της Χαμάς (Παλαιστινίους) πριν από τις διαπραγματεύσεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

