Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις» από τον Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα»

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς.

Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις» από τον Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα»

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 22:55

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε την Τρίτη ότι το παλαιστινιακό κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα».

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια «ανταλλαγή» ομήρων και κρατουμένων, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

