#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κινέζοι χάκερ φέρεται να παραβίασαν κορυφαία δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ

Το FBI μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Κινέζοι χάκερ φέρεται να παραβίασαν κορυφαία δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 07:02

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) στην Ουάσινγκτον διερευνά σειρά φερόμενων κυβερνοεπιθέσεων από Κινέζους χάκερ που είχαν στόχο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times την Τρίτη.

Μεταξύ των στοχοποιημένων γραφείων το Williams & Connolly, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε τους πελάτες του ότι παρατηρήθηκε παραβίαση μέρους των πληροφοριακών της συστημάτων από Κινέζους χάκερ.

Το FBI μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Πηγή: Reuters, NY Times, ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μπορούσε να πλήξει τη Γενική Συνέλευση

Κυβερνοεπιθέσεις: Πώς να προστατεύσετε την επιχείρησή σας

Συνεχίζεται η προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας των αεροδρομίων

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ακυρώνονται σήμερα οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο