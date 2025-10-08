Σε πολιτικό κλοιό ο Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί

Από όλο το πολιτικό φάσμα, οι αντίπαλοι του Εμανουέλ Μακρόν αυξάνουν την πίεση στον Γάλλο πρόεδρο, απαιτώντας την επιλογή τους για τη θέση του πρωθυπουργού, πρόωρες εκλογές ή ακόμη και την παραίτησή του.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι επιλογές του για την αντιμετώπιση της κρίσης φαίνονται περιορισμένες, καθώς οι πολιτικές μανούβρες εν μέσω της αναταραχής επηρεάζουν ακόμη και τις δικές του τάξεις.

Ο Μακρόν βρέθηκε σε νέα αναταραχή μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή, μετά από μια τεταμένη συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό.

Στην αντιπαράθεση που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, ο Ρεταγιό κατηγόρησε τον Λεκορνί ότι απέφυγε τις δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της κυβέρνησης και πρότεινε ασαφή σχέδια, σύμφωνα με ανώτερα στελέχη του κεντροδεξιού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Ρεταγιό που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Ο Ρεταγιό ήταν απογοητευμένος, αλλά εξακολουθούσε να είναι πρόθυμος να παραμείνει, ανέφεραν οι ίδιοι. Αυτό άλλαξε μετά την ανακοίνωση του Ελιζέ για τον διορισμό του Μπρούνο Λεμέρ ως υπουργού Άμυνας - μια απόφαση που εξέπληξε το κόμμα του Ρεταγιό.

Ο Λεμέρ, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών του Μακρόν για επτά χρόνια, κατηγορείται ευρέως από πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών του Ρεταγιό, για το διογκούμενο έλλειμμα της Γαλλίας.

Ο διορισμός του εξόργισε ακόμη και ορισμένους από τους πιστούς του Μακρόν στη Βουλή, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν ως σοβαρό πολιτικό λάθος που σηματοδοτούσε συνέχεια και όχι ρήξη με το παρελθόν, όπως απαιτούσαν τα περισσότερα κόμματα.

Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Γκαμπριέλ Ατάλ - πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν και επικεφαλής του κεντρώου κόμματός του, Renaissance - δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι δεν κατανοεί πλέον τις αποφάσεις του Προέδρου. Τα σχόλια αυτά σηματοδότησαν μια σαφή ρήξη με τον Μακρόν και έθεσαν τον Ατάλ σε θέση υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες ο Μακρόν δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω του Συντάγματος.

Ο Ατάλ αναφέρθηκε στην αιφνιδιαστική απόφαση του Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι, κατηγορώντας τον ότι έδειξε «μια μορφή πείσματος στο να παραμείνει στην εξουσία». Ο Ατάλ, που κάποτε ήταν ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Μακρόν, είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Παιδείας πριν γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας τον Ιανουάριο του 2024.

Αρκετές ώρες μετά την αποδοχή της παραίτησης του Λεκορνί τη Δευτέρα, ο Μακρόν ζήτησε από τον απερχόμενο πρωθυπουργό να κάνει μια τελευταία προσπάθεια - με προθεσμία απόψε (Τετάρτη βράδυ) - να φέρει κοντά τα αντίπαλα κόμματα, ώστε να προσφέρει «σταθερότητα» στη Γαλλία, καθώς υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προϋπολογισμό που θα περιορίσει το αυξανόμενο χρέος και θα καθησυχάσει τους επενδυτές.

Το άμεσο καθήκον του Λεκορνί είναι να καταρτίσει ένα πολιτικό πρόγραμμα ικανό να συγκεντρώσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για τη συγκρότηση μιας λειτουργικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στον Μακρόν, ζητήθηκε από τον Λεκορνί να επικεντρωθεί σε προτάσεις πολιτικής και όχι στη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει βιώσιμη λύση.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι σύμμαχοί του πιέζουν τον Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό από τις τάξεις τους, μετά την νίκη της αριστερής συμμαχίας στις πρόωρες εκλογές του 2024, που ακολούθησαν την ατυχή διάλυση της Βουλής από τον Μακρόν.

Ενώ τόσο η Αριστερά όσο και οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικανοί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κυβέρνηση ενότητας, δύο ανώτεροι σύμμαχοι του Ρεταγιό δήλωσαν ιδιωτικά στο Bloomberg ότι ενδέχεται να μην ανατρέψουν την κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών, εάν η ακροαριστερή France Unbowed παραμείνει εκτός.

Ορισμένοι βουλευτές που υποστηρίζουν τον Μακρόν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε περιορισμένη συνεργασία με τη μετριοπαθή Αριστερά για χάρη της εθνικής σταθερότητας. Ένας βουλευτής που υποστηρίζει τον Μακρόν δήλωσε μάλιστα ότι είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν μια πρόταση των Σοσιαλιστών για φόρο περιουσίας.

Λεκορνί: Υπάρχει θέληση για προϋπολογισμό πριν το τέλος του 2025

Ο Γάλλος παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι «υπάρχει θέληση» η Γαλλία να έχει προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Μιλώντας από το Παλάτι Matignon, δήλωσε:

«Έχω βάσιμους λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών ειδήσεων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την Πρόεδρο της Βουλής, κα Braun-Pivet, και με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, Gérard Larcher, με όλα τα πολιτικά κόμματα της UDI, LIOT, των Ρεπουμπλικάνων, Place publique, MoDem, Horizon, Renaissance και άλλα, δείχνουν ότι υπάρχει θέληση να καταρτιστεί προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Αυτή η επιθυμία δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, προφανώς, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης του κοινοβουλίου».

Πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του στον Πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αργότερα απόψε.