#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρεν (ΕΚΤ): Κίνδυνος ο πληθωρισμός να πέσει κάτω από τον στόχο 2%

«Τα επόμενα δύο χρόνια, υπάρχουν κίνδυνοι μείωσης του πληθωρισμού - μεταξύ άλλων, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού των μισθών και των υπηρεσιών», τονίζει το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Ρεν (ΕΚΤ): Κίνδυνος ο πληθωρισμός να πέσει κάτω από τον στόχο 2%

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 09:22

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος η αύξηση των τιμών καταναλωτή να επιβραδυνθεί κάτω από τον στόχο του 2%.

«Προς το παρόν, βρισκόμαστε περίπου σε αυτό το στόχο — από αυτή την άποψη, η κατάσταση είναι καλή», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας. «Ωστόσο, τα επόμενα δύο χρόνια, υπάρχουν κίνδυνοι μείωσης του πληθωρισμού - μεταξύ άλλων, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού των μισθών και των υπηρεσιών».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, μετά από οκτώ μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης σε διάστημα ενός έτους, οι αξιωματούχοι εξετάζουν αν απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνονται ικανοποιημένοι με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις, ενώ άλλοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατηφορίζουν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Βουτιά πληθωρισμού στο 1,8% στην Ελλάδα, στο 2,2% στην ευρωζώνη

Λαγκάρντ: Παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Αλλαγές κορυφής στην ΕΚΤ: Το τέλος της εποχής Λαγκάρντ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο