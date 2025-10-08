Ρεν (ΕΚΤ): Κίνδυνος ο πληθωρισμός να πέσει κάτω από τον στόχο 2%

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος η αύξηση των τιμών καταναλωτή να επιβραδυνθεί κάτω από τον στόχο του 2%.

«Προς το παρόν, βρισκόμαστε περίπου σε αυτό το στόχο — από αυτή την άποψη, η κατάσταση είναι καλή», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας. «Ωστόσο, τα επόμενα δύο χρόνια, υπάρχουν κίνδυνοι μείωσης του πληθωρισμού - μεταξύ άλλων, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ και της σταθεροποίησης του πληθωρισμού των μισθών και των υπηρεσιών».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, μετά από οκτώ μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης σε διάστημα ενός έτους, οι αξιωματούχοι εξετάζουν αν απαιτείται περαιτέρω χαλάρωση. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνονται ικανοποιημένοι με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις, ενώ άλλοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων.