Στάρμερ: «Άμεσα» πρέπει να εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε από τη Βομβάη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη αυτήν την εβδομάδα, ότι επιθυμεί να τεθεί σε εφαρμογή «το συντομότερο δυνατό», η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα σε Λονδίνο και Νέο Δελχί, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Στάρμερ στην ασιατική χώρα ως πρωθυπουργός και έρχεται μια μέρα αφότου η British Airways ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εντάξει μια τρίτη καθημερινή πτήση μεταξύ Χίθροου και Νέου Δελχί, καθώς οι δύο μεγάλες οικονομίες προσπαθούν να ενισχύουν τις σχέσεις τους στον απόηχο της δυσμενούς δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Σε ομιλία του στο Taj Mahal Palace ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι και μόνο η υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (FTA), η οποία οριστικοποιήθηκε μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων ήδη ενισχύει το διμερές εμπόριο και αποκρυσταλλώνει το καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Πλέον τα βασικά «αμήχανα» σημεία μεταξύ τους αφορούν το μεταναστευτικό, αλλά και τον τρόπο που το κάθε κράτος αντιμετωπίζει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Χαρακτηριστικά, λίγες ώρες πριν την άφιξη του Στάρμερ στην Ινδία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι έστειλε θερμές ευχές στον Πούτιν για τα γενέθλιά του αποκαλώντας τον «φίλο του» και επαινώντας «την προσωπική του δέσμευση στην εμβάθυνση των σχέσεων Ινδίας-Ρωσίας». Στον αντίποδα, ο Στάρμερ είναι από τους βασικούς ηγέτες που παροτρύνει τα κράτη να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, ώστε αυτός να επανέρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όσον αφορά την μετανάστευση, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε, ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο προς Βομβάη, ότι θα αντισταθεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων να επιτραπεί σε περισσότερους Ινδούς εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης να έρθουν στη Βρετανία.

«Η κατάσταση με τις βίζες δεν άλλαξε με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών — δεν ανοίξαμε περισσότερες βίζες», διευκρίνισε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αφορά τις επιχειρηματικές συνεργασίες, τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας και την ευημερία που αναμένεται να φέρουν όλα αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.