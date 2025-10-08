#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κομισιόν: Μέτρα προστασίας των αγροτών από τη συμφωνία Mercosur

Στόχος είναι η γρήγορη αντίδραση και προστασία των αγροτών από αθέμιτο ανταγωνισμό. Τι περιλαμβάνει η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κομισιόν: Μέτρα προστασίας των αγροτών από τη συμφωνία Mercosur

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 15:58

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προστασία των αγροτών στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Διμερή μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή βλαβερών επιπτώσεων από αυξημένες εισαγωγές.
  • Συστηματική παρακολούθηση ευαίσθητων προϊόντων (όπως βόειο κρέας, πουλερικά, ρύζι, μέλι, αυγά, σκόρδο και ζάχαρη).
  • Σαφείς μηχανισμοί ενεργοποίησης, π.χ. όταν: α) Οι τιμές εισαγωγών είναι 10% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της ΕΕ, και β) Υπάρχει αύξηση 10% στις εισαγωγές ή μείωση 10% στις τιμές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Δυνατότητα προσωρινής αναστολής των τελωνειακών προτιμήσεων αν διαπιστωθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της ΕΕ.

Στόχος είναι η γρήγορη αντίδραση και προστασία των αγροτών από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πηγή: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φον ντερ Λάιεν: «Διχόνοια» θέλει να σπείρει η Ρωσία

Η Κομισιόν θα προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Κίνδυνοι από την ευλογιά για τις εξαγωγές φέτας ύψους 786 εκατ. ευρώ

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο