Ρούμπιο: Στο Παρίσι για συνάντηση υπουργών με θέμα τη μεταπολεμική Γάζα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση που θα διεξαχθεί αύριο στο Παρίσι με ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα κράτη, για να συζητηθεί η μετάβαση στη μεταπολεμική Γάζα, δήλωσαν σήμερα τρεις διπλωματικές πηγές.

Η συνάντησή τους, που θα γίνει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς και μεσολαβητών στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ