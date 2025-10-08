#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρούμπιο: Στο Παρίσι για συνάντηση υπουργών με θέμα τη μεταπολεμική Γάζα

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα δώσει το «παρών» σε υπουργική συνάντηση αύριο Πέμπτη στη γαλλική πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών, αραβικών και άλλων κρατών. Στο τραπέζι η μετάβαση στη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με πηγές.

Ρούμπιο: Στο Παρίσι για συνάντηση υπουργών με θέμα τη μεταπολεμική Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 16:32

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση που θα διεξαχθεί αύριο στο Παρίσι με ευρωπαϊκά, αραβικά και άλλα κράτη, για να συζητηθεί η μετάβαση στη μεταπολεμική Γάζα, δήλωσαν σήμερα τρεις διπλωματικές πηγές.

Η συνάντησή τους, που θα γίνει παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς και μεσολαβητών στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα

ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει το μακελειό στην Ουκρανία

Χαμάς: Ανταλλάχθηκαν κατάλογοι με φυλακισμένους και ομήρους

Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο