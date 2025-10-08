Υποπτα drones πάνω από απόρρητα εργοστάσια όπλων της Ευρώπης

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής συστημάτων αεράμυνας της Ευρώπης προειδοποιεί ότι στα άκρως απόρρητα εργοστάσιά της υπερίπτανται ολοένα και συχνότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), και ζητά σαφείς κανόνες σχετικά με το πώς μπορεί να τα καταρρίπτει ή να προχωρά σε παρεμβολές.

«Βλέπουμε περισσότερα drones από ό,τι πριν από μερικούς μήνες», δήλωσε ο Alain Quevrin, διευθυντής της Thales Belgium. Επισήμανε συμβάντα πάνω από την εγκατάσταση της εταιρείας στο Fort Évegnée, στην ανατολική περιοχή της Λιέγης — τη μοναδική εγκατάσταση στο Βέλγιο όπου η εταιρεία διαθέτει άδεια για τη συναρμολόγηση και αποθήκευση εκρηκτικών για τους ρουκέτες 70 χιλιοστών.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω αυξανόμενων αναφορών για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Δανία τον τελευταίο μήνα.

Σε απάντηση, η Κοπεγχάγη απαγόρευσε προσωρινά τις πτήσεις drones την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ΝΑΤΟ εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα Eastern Sentry, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων κενών στην αεράμυνα της Συμμαχίας.

«Είμαστε ανήσυχοι» για αυτές τις εξελίξεις, δήλωσε ο Quevrin, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία επιταχύνει τις προσπάθειές της να διπλασιάσει τη βιομηχανική της δυναμικότητα παραγωγής μη κατευθυνόμενων και λέιζερ-κατευθυνόμενων ρουκετών FZ275, ώστε να φτάσει τις 70.000 μέσα στα επόμενα χρόνια — υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σαφής ζήτηση.

Η γαλλική πολυεθνική έχει καταβάλει μια «τεράστια προσπάθεια» για την εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της, εξήγησε. Η εταιρεία σημείωσε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συστήματα παρεμβολών (jammers) για να μπλοκάρει το σήμα που απαιτείται για τον έλεγχο των drones και να τα εξουδετερώσει. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι «δεν επιτρέπεται νομικά», δήλωσε ο Quevrin. Ένα επιπλέον ζήτημα με την κατάρριψη drones είναι ότι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς εάν πέσουν στο έδαφος.

Τώρα, χώρες όπως το Βέλγιο πρέπει να καθορίσουν «ποια είναι η σωστή διαδικασία» σε τέτοιες περιπτώσεις, πρόσθεσε ο Quevrin, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ευθύνης μεταξύ αστυνομίας και εταιρειών.

Το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού από το Politico.

Κάλεσμα στα όπλα

Ο Quevrin δήλωσε ότι η Thales Belgium αντιμετωπίζει «απίστευτη» ζήτηση για τις ρουκέτες της, καθώς το ΝΑΤΟ αγωνίζεται να διασφαλίσει την αεράμυνά του. Η πλειονότητα της τρέχουσας παραγωγής κατευθύνεται προς την Ουκρανία.

Οι ρουκέτες που κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Herstal και το Fort Évegnée μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον drones — η έκδοση με καθοδήγηση λέιζερ στοχεύει μεγαλύτερα UAVs, όπως τα ιρανικής σχεδίασης Shahed, ενώ οι μη κατευθυνόμενες εκδόσεις απελευθερώνουν χιλιάδες ατσάλινες σφαίρες κατά την έκρηξη, ώστε να εξουδετερώνουν σμήνη μικρότερων drones που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η στρατιωτική συμμαχία έχει δεχθεί έντονη κριτική για την αντιμετώπιση πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου, αφού μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ χρησιμοποίησαν πυραύλους αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψουν ρωσικά drones από ξύλο και αφρώδες υλικό, κόστους περίπου 10.000 δολαρίων το καθένα.

Η Thales έχει λάβει δεκάδες αιτήματα για τις ρουκέτες της μετά το επεισόδιο στην Πολωνία, δήλωσε ο Quevrin, δεδομένου ότι οι ρουκέτες εμβέλειας 8 χιλιομέτρων χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα του ΝΑΤΟ και μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα οπλικά συστήματα.

«Είναι μια λύση plug-and-play, σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερους τύπους στόχων», είπε. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων πελατών της εταιρείας στο ΝΑΤΟ, και η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ρουκέτες της είναι έως και τέσσερις φορές φθηνότερες από τις εναλλακτικές της αγοράς.

Ωστόσο, για να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση, ο Quevrin σημείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τον κλάδο να ξεπεράσει ένα ακόμη εμπόδιο: τη δημιουργία ενός φορέα για τον συντονισμό διασυνοριακών έργων και προμηθειών μεταξύ εταιρειών και κυβερνήσεων.