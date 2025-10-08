Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πιο ανθεκτική από ότι αναμενόταν η παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά τις ισχυρές πιέσεις από πολλαπλά σοκ, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προβλέποντας μόνο μια ήπια επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης φέτος και το 2026.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, είπε ότι η οικονομία των ΗΠΑ απέφυγε μια ύφεση που φοβόντουσαν πολλοί ειδικοί μόλις πριν από έξι μήνες.

Η αμερικανική οικονομία και πολλές άλλες είχαν σταθερή επίδοση, χάρη σε καλύτερες πολιτικές, έναν πιο προσαρμοστικό ιδιωτικό τομέα, λιγότερο αυστηρούς δασμούς απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί — τουλάχιστον προς το παρόν — και υποστηρικτικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, τόνισε σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Μίλκεν στην Ουάσινγκτον.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται μόνο ελαφρώς φέτος και του χρόνου. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που συνολικά έχει αντέξει τις ισχυρές πιέσεις από πολλαπλά σοκ» είπε η Γκεοργκίεβα.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 3% για το 2025 και κατά 0,1 μονάδες στο 3,1 % για το 2026.

Η παγκόσμια οικονομία τα «καταφέρνει καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι θα ήταν αναγκαίο», είπε η Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη της τάξεως του 3 % μεσοπρόθεσμα, πολύ κάτω από την πρόβλεψη 3,7 % πριν από την πανδημία COVID‑19.

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ένα πλήθος κινδύνων.

Η αβεβαιότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η ζήτηση για χρυσό — ένα παραδοσιακό καταφύγιο για επενδυτές — γνωρίζει ραγδαία άνοδο, ανέφερε η Γκεοργκίεβα.