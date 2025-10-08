Δανεισμό 10 δισ. δολ. αναζητά το Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε συνομιλίες για την άντληση έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια σπάνια δανειστική συμφωνία, σηματοδοτώντας το τελευταίο βήμα στις προσπάθειες του αραβικού βασιλείου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το σχέδιο του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για διαφοροποίηση, σημειώνει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές υπό τον όρο ανωνυμίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε συνομιλίες με τράπεζες, μεταξύ αυτών και τα κορυφαία ιδρύματα της Wall Street.

Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις και το βασίλειο ενδέχεται τελικά να μην προχωρήσει εάν δεν εξασφαλίσει τη σωστή τιμή ή εάν οι συνθήκες της αγοράς είναι δυσμενείς, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Σαουδική Αραβία μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί κυρίως στην άντληση κεφαλαίων μέσω πωλήσεων ομολόγων. Το βασίλειο είναι πλέον ένας από τους πιο ενεργούς εκδότες κρατικών ομολόγων στις αναδυόμενες αγορές, συγκεντρώνοντας σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος φέτος, λίγο κάτω από το ρεκόρ ολόκληρου του έτους που σημειώθηκε το 2017.

Τα κρατικά δάνεια της Σαουδικής Αραβίας είναι σχετικά σπάνια, αν και το βασίλειο έχει συνάψει τουλάχιστον δύο μεγάλες δανειακές συμφωνίες αξίας πάνω από 10 δισ. δολαρίων από το 2016, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναζητούν εναλλακτικές επιλογές στο πλαίσιο σχεδίων του βασιλείου για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής του.

To Ριάντ προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2025 θα ανέλθει σε 65 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλάσιος από την προηγούμενη πρόβλεψη, καθώς η κυβέρνηση υπερβαίνει τις δαπάνες και αντλεί λιγότερα έσοδα.

Πριν από την αναθεώρηση, το Ριάντ ανέμενε δανεισμό περίπου 37 δισ. δολαρίων φέτος, με το μεγαλύτερο μέρος να αντλείται μέσω κεφαλαιαγορών και περίπου το 30% μέσω ιδιωτικών καναλιών.

Μεγαλύτερο μερίδιο της μελλοντικής χρηματοδότησης είναι πιθανό να προέλθει από μη αγοραίες πηγές, ανέφερε η Fitch Ratings σε έκθεση της Παρασκευής, επικαλούμενη τις μεγάλες δανειακές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας και τον κίνδυνο η αυξημένη έκδοση ομολόγων να διογκώσει το κόστος.

Παρά τις πιέσεις που προκύπτουν από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου και τις υψηλές εγχώριες δαπάνες, βασικές οντότητες με έδρα το βασίλειο έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες μεγάλου ύψους. Το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων ήταν ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στην εισφορά 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχικό κεφάλαιο που διατέθηκε για τη χρηματοδότηση εξαγοράς της Electronic Arts Inc. τον περασμένο μήνα.