Γερμανία: Eρευνα των αρχών ανταγωνισμού στην κινεζική Temu

Η Temu ανέφερε ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στις αγορές στις οποίες έχει παρουσία.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 18:00

Οι αρχές ανταγωνισμού της Γερμανίας ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Temu, προκειμένου να διερευνήσει αν η κινεζική εταιρεία επηρεάζει την τιμολόγηση ανεξάρτητων εμπόρων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της.

«Ερευνούμε αν η Temu ενδέχεται να επιβάλλει μη επιτρεπτές απαιτήσεις σχετικά με την τιμολόγηση των εμπόρων στην αγορά της Γερμανίας» δήλωσε ο πρόεδρος της υπηρεσίας, Αντρέας Μουντ.

«Τέτοιες απαιτήσεις θα μπορούσαν να συνιστούν σημαντικούς περιορισμούς στον ανταγωνισμό και τελικά να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών και σε άλλα κανάλια πώλησης» πρόσθεσε.

Η διαδικασία έχει κινηθεί κατά της Whaleco Technology Limited, εταιρείας με έδρα το Δουβλίνο, η οποία δραστηριοποιείται ως Temu στη Γερμανία.

Η Temu ανέφερε ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στις αγορές στις οποίες έχει παρουσία.

«Είμαστε σίγουροι ότι οποιεσδήποτε σχετικές ανησυχίες μπορούν να επιλυθούν επιτυχώς», δήλωσε η εταιρεία μέσω email.

Σύμφωνα με τον Μουντ, η πλατφόρμα της Temu, η οποία προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, είναι ανοιχτή σε Γερμανούς εμπόρους εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Η Temu έχει σήμερα 19,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στη Γερμανία, ενώ περισσότεροι από 100 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα της κάθε μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου.

