Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της ευρωπαϊκής μονάδας της Lehman

Η μονάδα της Lehman Brothers στο Λονδίνο μπορεί επιτέλους να κλείσει, λίγο περισσότερο από 17 χρόνια μετά την κατάρρευση του αμερικανικού κολοσσού σε μία από τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες όλων των εποχών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, δικαστής στο Λονδίνο αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η διαδικασία εκκαθάρισης της Lehman Brothers International Europe μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς η εταιρεία έχει εξοφλήσει όλους τους πιστωτές της.

Η εκκαθάριση της εταιρείας ξεκίνησε μετά την κατάρρευση της μητρικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, γεγονός που αποτέλεσε προάγγελο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η κατάρρευση αποδείχθηκε απρόσμενα επικερδής, καθώς οι διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότητας της PricewaterhouseCoopers κατάφεραν να ανακτήσουν σχεδόν 28 δισ. λίρες (37,5 δισ. δολάρια) από τη διεθνή μονάδα, ένα «εξαιρετικά επιτυχημένο» αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον δικαστή Ρόμπερτ Χίλντγιαρντ.

«Η υπόθεση της Lehman είναι τόσο ασυνήθιστη, που είναι απίθανο να επαναληφθεί ποτέ», δήλωσε ο Χίλντγιαρντ κατά την ακρόαση της Τετάρτης. «Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή» τόνισε.