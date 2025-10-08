Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ συμφώνησαν στην τελευταία συνεδρίαση ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ είχαν αυξηθεί αρκετά ώστε να δικαιολογείται μια μείωση των επιτοκίων.

Ωστόσο, πολλοί διατηρούν επιφυλάξεις λόγω του υψηλού πληθωρισμού, εν μέσω συζητήσεων για το πόσο επηρεάζει την οικονομία το τρέχον επίπεδο του κόστους δανεισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης-17ης Σεπτεμβρίου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι ήταν σκόπιμο να μετακινηθεί το εύρος στόχου για το επιτόκιο προς μια πιο ουδέτερη κατεύθυνση, καθώς έκριναν ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση είχαν αυξηθεί», ανέφεραν τα πρακτικά.

Το σχόλιο αυτό αποτυπώνει τη διαφωνία που σχηματίζεται μεταξύ των αξιωματούχων της Fed που ανησυχούν περισσότερο για την προστασία της αγοράς εργασίας και είναι πλέον λιγότερο προβληματισμένοι για τον πληθωρισμό, όπως ο νέος διοικητής Στίβεν Μίραν, και εκείνων που βλέπουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε τους κινδύνους ο πληθωρισμός να κινηθεί πάνω από τις προβλέψεις τους, επισημαίνοντας ότι οι τιμές απομακρύνονται περαιτέρω από το 2%, καθώς και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις των δασμών», αναφέρουν τα πρακτικά.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι, ενώ «οι περισσότεροι έκριναν πως πιθανότατα θα ήταν σκόπιμη περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής εντός του υπόλοιπου έτους», ο χρόνος και ο ρυθμός των επόμενων κινήσεων παραμένουν αβέβαιοι.

«Ορισμένοι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι, σύμφωνα με διάφορους δείκτες… η νομισματική πολιτική μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα περιοριστική, κάτι που τους οδήγησε στο να υποστηρίξουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση» όσον αφορά περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

«Λίγοι συμμετέχοντες» υποστήριξαν ότι υπάρχει «λογική» στο να διατηρηθεί σταθερό το βασικό επιτόκιο, ενώ στην άλλη άκρη του φάσματος, «ένας» εξ αυτών υποστήριξε μια μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.