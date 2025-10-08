ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης στο Κονγκό

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο ιός Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, παρά τα εμβόλια και τις θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, αφού δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα – εργαστηριακά επιβεβαιωμένα ή μη – από την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την 1η Οκτωβρίου, υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Μέχρι την 5η Οκτωβρίου, στην επαρχία Κασάι της ΛΔ Κονγκό είχαν αναφερθεί 43 θάνατοι επί συνόλου 64 κρουσμάτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Την 5η Οκτωβρίου 2025 είχαν συμπληρωθεί δέκα ημέρες χωρίς αναφορές για νέα κρούσματα, υποδηλώνοντας πιθανό περιορισμό της μετάδοσης (του ιού) στις πληγείσες περιοχές», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Ο ιός Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, παρά τα εμβόλια και τις θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία 50ετία, εκτιμάται πως έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους στην Αφρική. Η φονικότερη επιδημία μαινόταν από το 2018 ως το 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων.

