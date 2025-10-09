#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραηλινός πρόεδρος: Αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ αναφέρθηκε στη συμφωνία ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «ως ευκαιρία (...) για να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 09:17

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έπλεξε το εγκώμιο του ρόλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας ότι ο Τραμπ αξίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι' αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε σήμερα ο Χέρτσογκ στο X, αποκαλώντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε πως έχει ήδη βάλει τέλος σε αρκετούς πολέμους αφότου ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντά του νωρίτερα φέτος και θα πρέπει να αναγνωρισθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Η Επιτροπή του Νόμπελ πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, τον φετινό νομπελίστα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

